  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۶:۵۰

تیم والیبال استقلال بجنورد پیروزی ارزشمند در تبریز کسب کرد

تیم والیبال استقلال بجنورد پیروزی ارزشمند در تبریز کسب کرد

بجنورد- تیم والیبال استقلال بجنورد در هفته چهارم لیگ دسته یک کشور، با پیروزی برابر نماینده آذربایجان شرقی جایگاه خود را در رقابت‌ها تثبیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال استقلال بجنورد در دیداری حساس و نفس‌گیر در هفته چهارم لیگ دسته یک کشور، موفق شد در پنج ست با نتیجه ۳ بر ۲ از سد تیم نماینده تبریز عبور کند.

این پیروزی، نشان‌دهنده آمادگی و عزم جدی استقلال بجنورد برای ادامه رقابت‌ها و خط و نشان کشیدن برای سایر رقبای لیگ است.

بر اساس برنامه مسابقات، شاگردان سعید مصطفی وند سه‌شنبه در تهران میهمان نماینده پایتخت خواهند بود.

این نتیجه می‌تواند نقشی مهم در جدول رده‌بندی تیم‌ها داشته باشد و انگیزه بازیکنان را برای ادامه مسابقات افزایش دهد.

کد مطلب 6655923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها