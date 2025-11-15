تیم والیبال استقلال بجنورد پیروزی ارزشمند در تبریز کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال استقلال بجنورد در دیداری حساس و نفس‌گیر در هفته چهارم لیگ دسته یک کشور، موفق شد در پنج ست با نتیجه ۳ بر ۲ از سد تیم نماینده تبریز عبور کند.

این پیروزی، نشان‌دهنده آمادگی و عزم جدی استقلال بجنورد برای ادامه رقابت‌ها و خط و نشان کشیدن برای سایر رقبای لیگ است.

بر اساس برنامه مسابقات، شاگردان سعید مصطفی وند سه‌شنبه در تهران میهمان نماینده پایتخت خواهند بود.

این نتیجه می‌تواند نقشی مهم در جدول رده‌بندی تیم‌ها داشته باشد و انگیزه بازیکنان را برای ادامه مسابقات افزایش دهد.