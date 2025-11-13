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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

مردانی: دنیا نیازمند هنر و ادبیات ایران اسلامی است

مردانی: دنیا نیازمند هنر و ادبیات ایران اسلامی است

بجنورد- مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دنیا نیازمند هنر و ادبیات برخاسته از فرهنگ ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی شامگاه پنج‌شنبه در آئین اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی که در مجتمع گلشن بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: خراسان شمالی با تنوع قومیت‌ها، گنجینه فرهنگی بسیار غنی و ارزشمندی در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: درون این رنگین‌کمان فرهنگی، گوهر ارزشمند هنرهای نمایشی نهادینه شده و این استان به لحاظ تنوع قومی و زبانی، در عرصه تئاتر زبان‌زد خاص و عام است.

مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آثار نمایشی و شاهکارهای متعددی می‌تواند با بهره‌گیری از همین تنوع فرهنگی و قومی، به زبان هنر به جهانیان معرفی شود.

مردانی یادآور شد: در شهرستان‌های خراسان شمالی ظرفیت‌های بالایی در حوزه تئاتر وجود دارد که باید در چارچوب راهبردهای فرهنگی، برای حفظ و تقویت اصالت فرهنگی مورد حمایت قرار گیرد.

وی در پایان از هنرمندان استان درخواست کرد برای خلق نمایش‌نامه‌های پرمحتوا و اثرگذار مبتنی بر ادبیات ایران اسلامی، هویت و پیام فرهنگی کشور را به جهان معرفی کنند.

مردانی افزود: دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک و بهره‌مندی از هنر و ادبیات اصیل ایرانی و اسلامی است.

کد مطلب 6655068

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