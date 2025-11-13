مردانی: دنیا نیازمند هنر و ادبیات ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی که در مجتمع گلشن بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: خراسان شمالی با تنوع قومیتها، گنجینه فرهنگی بسیار غنی و ارزشمندی در کشور به شمار میرود.
وی افزود: درون این رنگینکمان فرهنگی، گوهر ارزشمند هنرهای نمایشی نهادینه شده و این استان به لحاظ تنوع قومی و زبانی، در عرصه تئاتر زبانزد خاص و عام است.
مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آثار نمایشی و شاهکارهای متعددی میتواند با بهرهگیری از همین تنوع فرهنگی و قومی، به زبان هنر به جهانیان معرفی شود.
مردانی یادآور شد: در شهرستانهای خراسان شمالی ظرفیتهای بالایی در حوزه تئاتر وجود دارد که باید در چارچوب راهبردهای فرهنگی، برای حفظ و تقویت اصالت فرهنگی مورد حمایت قرار گیرد.
وی در پایان از هنرمندان استان درخواست کرد برای خلق نمایشنامههای پرمحتوا و اثرگذار مبتنی بر ادبیات ایران اسلامی، هویت و پیام فرهنگی کشور را به جهان معرفی کنند.
مردانی افزود: دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک و بهرهمندی از هنر و ادبیات اصیل ایرانی و اسلامی است.
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