بررسی المیزان از سوی علمای اهل سنت و شیعه در یک‌ نشست

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی با بررسی ویژگی‌های تفسیر المیزان و به همت نمایندگی جامعةالمصطفی العالمیه استان گلستان برگزار می‌شود.

در این نشست آیت‌الله سیدمحمد غروی عضو جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه‌های علمیه، حاج کمال آخوند غراوی عضو مجلس خبرگان رهبری، حجت‌الاسلام دکتر نیکخو امیری رئیس نمایندگی ولی فقیه استان گلستان، سیدزهیر المسیلینی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی و نصیب‌الله عمراف مدرس جامعه المصطفی سخنرانی خواهند کرد.

این‌نشست روز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۹ در دفتر نمایندگی جامعه المصطفی شهر گرگان به صورت حضوری و به صورت غیر حضوری از طریق لینک vce.miu.ac.ir/gorgan و https://eitaa.com/Research_golestan برگزار می‌شود.