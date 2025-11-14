بابایی: ۱۰۰ زندانی جرائم غیر عمد در ایلام نیازمند کمک خیرین هستند

مراد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاشهای مستمر ستاد دیه استان ایلام و همراهی خیرین، شماری از زندانیان جرایم غیرعمد پس از تحمل دوران حبس به دلیل بدهیهای مالی، از زندانهای استان آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی ادامه داد: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، بهویژه در پروندههایی نظیر مهریه، نفقه و تصادفات غیرعمد، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن آرامش به خانوادههای درگیر با بحرانهای مالی ایفا کرده است.
بابایی اضافه کرد کرد: این اقدام که با مشارکت ستاد دیه، خیرین و همراهی دستگاه قضائی صورت میگیرد، نهتنها از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری میکند، بلکه مانع فروپاشی خانوادههایی میشود که بهدلیل زندانی بودن سرپرست، با مشکلات جدی اقتصادی و روانی مواجهاند.
وی تصریح کرد: در این میان، استان ایلام با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و تعامل مؤثر با نهادهای قضائی، توانسته عملکرد قابل توجهی در زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط داشته باشد.
مدیر ستاد دیه استان ایلام اظهار کرد: باید گفت، تمرکز بر پروندههای غیرعمد و تلاش برای جلب رضایت شکات، نهتنها به کاهش بار مالی خانوادهها کمک کرده، بلکه از بروز آسیبهای ثانویه مانند ترک تحصیل فرزندان، فروپاشی روابط خانوادگی و گسترش فقر نیز جلوگیری کرده است.
وی ادامه داد: این روند نشان میدهد که حمایت اجتماعی از زندانیان غیرعمد، اقدامی صرفاً حقوقی نیست، بلکه یک ضرورت انسانی و اجتماعی برای حفظ سلامت روانی و اقتصادی جامعه محسوب میشود.
آزادی ۱۰۱ زندانی جرایم غیر عمد در ایلام
مدیر ستاد دیه استان ایلام با اشاره به عملکرد این نهاد در سال جاری گفت: در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴، با همراهی مردم نیکوکار استان و خیرین کشوری، موفق به آزادی ۱۰۱ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان شدیم که از این تعداد، ۱۰ نفر زن و ۹۱ نفر مرد بودند.
وی با تأکید بر ماهیت مردمی ستاد دیه افزود: این نهاد هیچگونه ورود به پروندههای جرایم عمدی، کلاهبرداری یا موارد مخل امنیت عمومی ندارد و تمرکز آن بر پروندههایی نظیر مهریه، نفقه، تصادفات غیرعمد و تعهدات مالی مدنی است.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته ستاد دیه ایلام اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، با تلاشهای صورتگرفته، ۱۵۷ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند که مجموع بدهی آنها بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان بود.
اخذ ۴۴ میلیارد تومان رضایت جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
مدیر ستاد دیه ایلام با قدردانی از شکات پروندهها گفت: با دعوتهایی که از شکات داشتیم و با توجه به شرایط خانوادگی و آسیبهای اجتماعی ناشی از زندانی بودن سرپرست خانواده، بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان رضایت و گذشت اخذ شده است.
وی همچنین از همکاری مؤثر قضات دادگستری استان تقدیر کرد و افزود: با مساعدت ایشان، حدود ۲۵۵ میلیارد تومان از بدهیها بر اساس توان مالی زندانیان قسطبندی شد تا پس از آزادی بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: کمکهای بلاعوض نیز از محل مشارکتهای مردمی و خیرین جمعآوری شده و نقش مهمی در آزادی این افراد داشته است.
در پایان، مدیر ستاد دیه ایلام با اشاره به ادامهدار بودن روند آزادی زندانیان گفت: در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ زندانی جرایم غیرعمد دیگر در زندانهای استان حضور دارند و تلاش برای اخذ رضایت از شکات از طریق ستاد دیه و مجموعه زندانها ادامه دارد؛ در این راستا از مردم شریف و خیرین عزیز انتظار داریم همچنان پای کار باشند تا بتوانیم تا پایان سال، زمینه آزادی این افراد را نیز فراهم کنیم.
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