اقامه نماز باران در سراسر عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمازگزاران در تمامی مناطق عربستان سعودی روز پنج شنبه برای طلب بارش باران از درگاه الهی، نماز استسقاء را اقامه کردند.
رسانههای عربستان سعودی نوشتند نماز استسقاء به پیروی از سنت پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص)، در زمان خشکسالی و تأخیر نزول باران، با امید به فضل و رحمت الهی برای بارش باران در سراسر کشور برگزار شد.
براساس این گزارش، مردم به مساجد و محلهای آماده شده برای برگزاری نماز استسقاء در شهرها، استانها، مراکز و روستاهای مختلف این کشور مراجعه کردند تا در این مراسم معنوی شرکت کنند.
پیشتر پادشاه عربستان و مفتی این کشور از مردم خواسته بودند نماز باران را در سراسر این کشور اقامه کنند.
در پی تشدید بحران خشکسالی و کاهش کمسابقه بارندگیها در منطقه غرب آسیا، چندین کشور عربی از جمله عربستان، سوریه و قطر مردم را به اقامه نماز استسقاء دعوت کردند.
این فراخوانها در حالی صادر میشود که نگرانیها از آینده منابع آبی و کشاورزی در منطقه غرب آسیا رو به افزایش است.
در سوریه وزارت اوقاف اعلام کرد که نماز باران روز جمعه، ۱۴ نوامبر در تمام سوریه برگزار خواهد شد.
وزارت اوقاف با تأکید بر روحیه اخلاص و بازگشت به خداوند، از مردم خواست پیش از برگزاری نماز سه روز روزه بگیرند، حقوق تضییع شده را بازگردانند و با توبه و استغفار جمعی در مراسم حضور یابند.
این وزارتخانه همچنین اماکن برگزاری نماز را در شهرهای مختلف کشور مشخص کرده و از ائمه جمعه خواسته است که در خطبهها بر اهمیت دعا، همبستگی اجتماعی و رحمت الهی تأکید کنند.
همچنین امیر قطر، تمیم بن حمد آل ثانی نیز مردم را به اقامه نماز استسقاء در روز پنجشنبه دعوت کرد.
قرار است امیر قطر این نماز را همراه با هزاران نمازگزار در مصلی لوسیل در دوحه اقامه کند.
قطر نیز همانند دیگر کشورهای عربی منطقه در ماههای اخیر با کاهش محسوس بارندگی و گرمای بیسابقه روبهرو بوده است.
در کنار کشورهای عربی، بحران کمآبی و خشکسالی بهطور گستردهای ایران را نیز دربر گرفته است. دولت در تلاش است با گسترش سیاستهای صرفهجویی در مصرف آب و اصلاح زیرساختهای فرسوده مقابله با بحران را در اولویت قرار خواهد داد.
روی آوردن همزمان چندین کشور عربی به برگزاری نماز استسقاء، بیانگر بازگشت جوامع اسلامی به ریشههای معنوی و فطری خود در مواجهه با بلایای طبیعی است.
در عین حال، این بحران زیستمحیطی بازتابی از پیامدهای سیاستهای توسعهای ناپایدار و تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف بیرویه منابع در منطقه به شمار میرود.
نظر شما