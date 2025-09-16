به گزارش خبرگزاری مهر، با ادامه خشکسالی در نقاط مختلف کشور و طلب بارش رحمت الهی، نماز استسقاء با حضور جمعی از زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد و به امامت حجت‌الاسلام حسینی زهان، در فضایی سرشار از اخلاص و معنویت برگزار شد.

در این مراسم زائران حرم مطهر رضوی با دل‌هایی لبریز از امید، دست‌های نیاز خود را به سوی آسمان بلند کرده و برای نزول باران و رهایی از خشکسالی دعا کردند.

محمدرضا بیناباجی، رئیس مرکز تخصصی نماز حرم مطهر رضوی در حاشیه برگزاری این آئین معنوی گفت: نماز استسقاء یکی از سنت‌های والای اسلامی است که خواندن آن در مواقع خشکسالی و کم‌آبی، مورد تأکید ویژه پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده است.

وی تصریح کرد: مرکز تخصصی نماز حرم مطهر رضوی نیز به منظور عمل به این دستورالعمل الهی اقدام به برگزاری نماز استسقاء کرد. این نماز هر هفته روزهای دوشنبه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی اقامه می‌شود.

بیناباجی خاطرنشان کرد: قبل از اقامه این نماز، کارشناس احکام حاضر در مراسم با بیان فلسفه و ضرورت نماز استسقاء، به شرح احکام و آداب آن پرداخته و به سفارشات معصومین (ع) درخصوص اخلاص، استغفار و توجه به نیازمندان تأکید کردند.

گفتنی است؛ این آئین معنوی با دعای خیر زائران و مجاروان حرم مطهر رضوی برای پیروزی جبهه مقاومت به ویژه رزمندگان اسلام، شفای بیماران و عزت و سربلندی همه مسلمین جهان به پایان رسید.