رضازاده: واژگونی خودرو در جاده سنتو ارومیه ۳ فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد جمعه یک دستگاه خودروی پژو پارس در مقابل اداره راه و پس از پیرعلی واژگون شد.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس آذربایجان غربی دو دستگاه آمبولانس بلافاصله برای امدادرسانی اعزام شدند.

رضازاده گفت: در این حادثه از ۴ سرنشین خودرو متأسفانه ۳ نفر در دم جان خود را از دست دادند و یک مصدوم توسط تیم اورژانس به مرکز درمانی انتقال داده شد.

وی ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های داغ دیده، تأکید کرد: هشدار به عموم رانندگان است که در ساعات اولیه شب و مسیرهای پرخطر، سرعت مطمئنه را رعایت کنند و از توقف یا سبقت در مسیرهای کم‌نور و فرعی خودداری کنند.