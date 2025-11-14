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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

رضازاده: واژگونی خودرو در جاده سنتو ارومیه ۳ فوتی برجای گذاشت

رضازاده: واژگونی خودرو در جاده سنتو ارومیه ۳ فوتی برجای گذاشت

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: بر اثر واژگونی خودرو در جاده سنتو ارومیه سه نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد جمعه یک دستگاه خودروی پژو پارس در مقابل اداره راه و پس از پیرعلی واژگون شد.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس آذربایجان غربی دو دستگاه آمبولانس بلافاصله برای امدادرسانی اعزام شدند.

رضازاده گفت: در این حادثه از ۴ سرنشین خودرو متأسفانه ۳ نفر در دم جان خود را از دست دادند و یک مصدوم توسط تیم اورژانس به مرکز درمانی انتقال داده شد.

وی ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های داغ دیده، تأکید کرد: هشدار به عموم رانندگان است که در ساعات اولیه شب و مسیرهای پرخطر، سرعت مطمئنه را رعایت کنند و از توقف یا سبقت در مسیرهای کم‌نور و فرعی خودداری کنند.

کد مطلب 6655328

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    نظرات

    • نریمان IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
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      تو رو خدا احتیاط کنین خانواده ها گناه دارن

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