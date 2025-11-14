به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت‌الله العظمی نوری همدانی، مرجع عالیقدر تقلید، در آئین پایانی هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم «مُدهامّتان» که به میزبانی استان همدان برگزار شد، قرائت شد.

معظم‌له در این پیام با تکیه بر آیات قرآن کریم، بر تدبر، عمل و انس با کلام وحی تأکید کردند.

آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به آیه‌ای از سوره فرقان یادآور شدند که پیامبر اکرم (ص) از رها شدن قرآن گلایه کرده است و افزودند: خداوند این کتاب آسمانی را برای هدایت بشر نازل کرده، اما متأسفانه از معارف و دستورات آن آن‌گونه که باید بهره‌مند نمی‌شویم.

وی با استناد به آیات سوره‌های نحل و اسرا، قرآن را «تبیان هر چیز» و «شفا و رحمت برای مؤمنان» توصیف کرد و تصریح نمود: تلاوت، نخستین گام در مسیر فهم قرآن است و پس از آن تدبر و عمل، مراتب بهره‌مندی از کلام وحی به شمار می‌رود.

این مرجع عالیقدر تقلید همچنین با اشاره به احادیث اهل‌بیت (ع)، طهارت ظاهری و باطنی را شرط بهره‌گیری حقیقی از قرآن دانست و تأکید کرد: جوانانی که توفیق قاری بودن دارند و سینه آنان مخزن کلام الهی است، باید قدر این نعمت را بدانند و به شکرانه آن، عامل به قرآن باشند.

آیت‌الله نوری همدانی با نقل روایتی از امام صادق (ع)، انس با قرآن در دوران جوانی را زمینه‌ساز هدایت و رستگاری دانستند و خواستار توجه بیشتر به فعالیت‌های قرآنی در مساجد شدند.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در احیای فعالیت‌های قرآنی، از برگزارکنندگان هفدهمین دوره مسابقات «مُدهامّتان» در همدان قدردانی کرده و توفیق روزافزون قاریان و حافظان قرآن کریم را از خداوند متعال مسئلت کردند.