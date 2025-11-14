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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

برخورد قاطع دادستان شهریار با دفاتر املاک بدون مجوز

برخورد قاطع دادستان شهریار با دفاتر املاک بدون مجوز

شهریار- دادستان عمومی و انقلاب شهریار بر لزوم نظارت دقیق و استفاده از سامانه‌های رسمی در دفاتر مشاورین املاک و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، در جمع خبرنگاران، بر لزوم نظارت دقیق و استفاده از سامانه‌های رسمی در دفاتر مشاورین املاک و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه تأکید کرد.

محمدی اظهار داشت: نحوه نظارت بر سامانه‌های مرتبط با دفاتر املاک و برخورد قانونی و قاطع با متخلفین این حوزه از اولویت‌های دادستانی است.

وی افزود: مشاورین املاک فاقد مجوز باید هرچه سریع‌تر نسبت به دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند و در صورت بی‌توجهی، با آن‌ها برخورد قانونی انجام خواهد شد.

محمدی با اشاره به مصوبات این جلسه بیان کرد: تشکیل گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی با همکاری دستگاه‌های مسئول با هدف کنترل عملکرد دفاتر املاک و مقابله با تخلفات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

دادستان شهریار، این اقدامات را گامی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم حوزه معاملات غیرمنقول و ساماندهی فعالیت دفاتر مشاورین املاک دانست و بر تداوم نظارت‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6655378

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