به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی به هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» که به میزبانی همدان برگزار شد، این دوره از مسابقات را زمینهای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارتهای گروهی دانست.
متن پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران که توسط استاندار همدان قرائت شد، به شرح ذیل است:
برگزاری جشنواره قرآنی «مدهامتان» بزرگداشت و ترویج فرهنگ قرآنی و تکریم اهل قرآن در این سرزمین علم و دانایی است. قرآن کریم به عنوان کتاب جاودانه هدایت و مظهر اعجاز وحی، چراغ راه انسانها در زندگی فردی و اجتماعی است و تلاوت، تدبر و عمل به آموزههای آن، والاترین مسیر برای رشد معنوی و اخلاقی نسل جوان به شمار میرود
همینطور که در قرآن میخوانیم: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ». لذا هدف غایی از برگزاری چنین مسابقاتی، کسب ارزشها و فضایل اخلاقی و معنویت برآمده از این کتاب مقدس است.
هفدهمین دوره این جشنواره که امسال با شعار نورانی «مهمانی آیهها» و با میزبانی دارالمومنین و با محوریت مسجد و محلات برگزار میشود، جلوهای از فعالیت گسترده مردمی در ترویج فرهنگ قرآنی و معنویت در جامعه بوده و نقش کانونهای مساجد در تربیت و کادرسازی نیروهای جوان و مومن در این عرصه سازنده ستودنی است.
ابتکار جدید این دوره مسابقات به شکل گروهی، زمینهای برای تقویت همکاری، همدلی و رشد مهارتهای گروهی شرکت کنندگان را فراهم کرده و تجربهای نوآورانه در آموزش و رقابت قرآنی به شمار میرود. این نوآوری ارتباط میان آموزش قرآن و کار گروهی و نیز حس مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی را در نوجوانان و جوانان خصوصاً در محلات تقویت خواهد کرد.
امید است این حرکت ارزشمند و معنوی، الهام بخش برنامههای آینده کانونها و زمینه ساز ارتقای فرهنگ قرآنی در محلات و سراسر جامعه باشد و مسیر رشد معنوی و اخلاقی نوجوانان و جوانان کشور را بیش از پیش فراهم سازد.
باور داریم جامعهای که با قرآن پیوند عمیق داشته باشد، جامعهای قوی، سالم، عادل و سرشار از امید خواهد بود. در عرصه فرهنگ عمومی هم اگر در پی آرامش در خانوادهها و اعتماد و همدلی در جامعه هستیم و اگر میخواهیم جوانان عزیز ما با امید و توانمندی آینده را بسازند، راه آن، توسل به آموزههای راهگشا و زنده نگاه داشتن روح قرآن در رفتار، تصمیم و حیات اجتماعی است.
در پایان از همه دستاندرکاران برگزاری این جشنواره ارزشمند قدردانی میکنم که با تلاش خالصانه خود، فضای جامعه را با آیههای معنوی قرآن عطرآگین کرده و موجبات امید، نشاط و انگیزه قرآنی برای نسل جوان را فراهم آوردهاند. از خداوند متعال میخواهم به همه ما توفیق عمل به قرآن و تخلق به اخلاق قرآنی را عنایت فرماید.
«وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا»»
به گزارش مهر، هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان از ۲۰ تا ۲۳ آبان با حضور بیش از ۶۰۰ تن از فعالان قرآنی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور به میزبانی همدان برگزار شد.
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