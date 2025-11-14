خبیری: دومین مرحله مسابقات انتخابی ووشو استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خبیری گفت: این رقابتها که این هفته ویژه آقایان برگزار میشود، با حضور بیش از شصت شرکتکننده از شهرستانهای مختلف استان همراه است.
رئیس هیأت ووشو استان یزد افزود: نتایج این مسابقات مبنای انتخاب نفرات برتر برای شرکت در مسابقات کشوری تیم ملی است که ماه آینده در تبریز، استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: از هر رده سنی، از نونهالان تا جوانان، سه ورزشکار برتر پس از مسابقات انتخاب شده و در اردوهای آمادهسازی حضور خواهند یافت تا برای اعزام به مسابقات سراسری آماده شوند.
خبیری تأکید کرد: که هدف این مرحله، شناسایی و آمادهسازی استعدادهای برتر ووشو استان برای حضور قدرتمند در رقابتهای کشوری است.
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