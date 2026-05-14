به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفرپور پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مسئول کمیته داوران هیئت ووشو استان با اشاره به جایگاه مهم داوری در ساختار هیئت ووشو، گفت: داوری یکی از ارکان اصلی هیئت است و داوران باید همواره با آخرین قوانین و دانش روز داوری آشنا و به‌روز باشند.

وی با اشاره به نقش کلیدی داوران در کیفیت برگزاری مسابقات افزود: افزایش تعداد مسابقات در تقویم سالانه استان یکی از الزامات توسعه ووشو است؛ چراکه افزایش رقابت‌ها هم به رشد فنی ورزشکاران کمک می‌کند و هم کیفیت قضاوت داوران را ارتقا می‌دهد.

سرپرست هیئت ووشو استان یزد همچنین از تدوین چارت تشکیلاتی هیئت و اخذ استعلام از فدراسیون برای تعیین وضعیت داوران، زمان تمدید احکام و سایر موارد مرتبط خبر داد.

جعفرپور در ادامه خواستار تسریع در ارسال مدارک مربوط به داوران، از جمله تصویر احکام داوری و مستندات اعتبارسنجی، از سوی مسئولان مربوطه شد تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای فعالیت‌های داوری فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی با کمیته‌های مختلف هیئت خبر داد و گفت: این نشست‌ها با هدف بررسی مسائل هر کمیته به‌صورت جداگانه برگزار می‌شود و در نهایت جمع‌بندی نهایی در جلسه‌ای با حضور تمامی کمیته‌ها ارائه خواهد شد.