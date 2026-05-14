۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

نقشه‌راه جدید داوری ووشو یزد ترسیم شد

یزد - سرپرست هیئت ووشو استان یزد با تأکید بر اینکه داوری یکی از ارکان اصلی هیئت است، از تدوین برنامه‌های جدید برای ارتقای دانش داوران، ساماندهی احکام و افزایش کیفیت مسابقات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفرپور پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مسئول کمیته داوران هیئت ووشو استان با اشاره به جایگاه مهم داوری در ساختار هیئت ووشو، گفت: داوری یکی از ارکان اصلی هیئت است و داوران باید همواره با آخرین قوانین و دانش روز داوری آشنا و به‌روز باشند.

وی با اشاره به نقش کلیدی داوران در کیفیت برگزاری مسابقات افزود: افزایش تعداد مسابقات در تقویم سالانه استان یکی از الزامات توسعه ووشو است؛ چراکه افزایش رقابت‌ها هم به رشد فنی ورزشکاران کمک می‌کند و هم کیفیت قضاوت داوران را ارتقا می‌دهد.

سرپرست هیئت ووشو استان یزد همچنین از تدوین چارت تشکیلاتی هیئت و اخذ استعلام از فدراسیون برای تعیین وضعیت داوران، زمان تمدید احکام و سایر موارد مرتبط خبر داد.

جعفرپور در ادامه خواستار تسریع در ارسال مدارک مربوط به داوران، از جمله تصویر احکام داوری و مستندات اعتبارسنجی، از سوی مسئولان مربوطه شد تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای فعالیت‌های داوری فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی با کمیته‌های مختلف هیئت خبر داد و گفت: این نشست‌ها با هدف بررسی مسائل هر کمیته به‌صورت جداگانه برگزار می‌شود و در نهایت جمع‌بندی نهایی در جلسه‌ای با حضور تمامی کمیته‌ها ارائه خواهد شد.

