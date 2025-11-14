به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: اقامه نماز و توجه به رعایت تقوای الهی از مواردی است که خداوند متعال دستور داده و ارتباط با خدا از طریق نماز موجب مصونیت انسان از افتادن در گناه میشود.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر بعنوان دو واجب بزرگ بر همه مسلمان وجود دارد که توجه به آثار و پیامدهای آن باعث میشود فرد از اهمیت آن آگاه شود و استواری دین در پرتو این امر مهم است.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: کتاب غذای روح بشر است، در دین اسلام به علم و دانش توجه ویژه شده و رهبر انقلاب همواره جوانان و نوجوانان را به کتابخوانی توصیه میکنند.
دهشیری تصریح کرد: کمآبی و خشکسالی یک موضوع جهانی است و بسیاری از کشورها را درگیر کرده از جمله غرب آسیا که بیشتر از خشکسالی رنج میبرند و در سال جاری نیز طبق اعلامها پاییز کم بارشی را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برهم خوردن اوضاع جوی و عملکرد نادرست انسانها موجب این وضعیت شده و این وضعیت اگر مهار نشود بسیار شکننده خواهد بود، عملکرد انسانها، گسترش گناه، فراگیر شدن فحشاء و نظایر آن موجبات خشکسالی را میتواند رقم بزند.
امامجمعه اردستان بیان کرد: مسئولان بیشتر به فکر گرانیها باشند، چرا که هر روز قیمت اجناس بالا میرود و تلاش عملی مسؤولان باید قابل مشاهده باشد چرا که سفره مردم خالی است.
دهشیری اضافه کرد: برای تأمین نهادههای دامی برای مرغداران و دامداران متخصصان این عرصه باید پیگیریهای خود را داشته باشند که افراد زیان نبینند.
وی با اشاره به اینکه ۲۹ آبان آغاز هفته بسیج مستضعفین است، بیان کرد: ۲۵ آبان روز اصفهان نام گرفته که بیش از ۳۰۰ شهید روی دستان مردم اصفهان تشییع شد.
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