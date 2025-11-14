به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) در دوران رسالت خود با وجود آزارها و سرزنشها، کوچکترین خللی در مسیر الهی خود ایجاد نکرد و همین روحیه باید الگوی امروز بسیجیان باشد. وی بسیج را فضیلتی الهی دانست که مردم باید قدر آن را بدانند.
امام جمعه بندرعباس در ادامه و با اشاره به اهمیت فرهنگ کتابخوانی گفت: نان غذای جسم و کتاب غذای روح است و دولت اسلامی باید زمینه دسترسی آسان مردم به هر دو نیاز اساسی را فراهم کند.
او افزود: همانگونه که نان بدون دشواری در اختیار مردم قرار میگیرد، کتاب نیز نباید به دلیل گرانی از دسترس جامعه خارج شود.
عبادیزاده وضعیت کتاب و کتابخوانی در هرمزگان را مطلوب ارزیابی کرد و خواستار حمایت جدیتر از زیرساختهای فرهنگی استان شد.
وی با تأکید بر نقش کتابخانهها و مجموعههای فرهنگی، از مسئولان هرمزگان خواست پشتیبانی از این مراکز را در اولویت قرار دهند.
امام جمعه بندرعباس همچنین به بحران خشکسالی در کشور اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای منطقه موجی از دعا و نماز برای رفع خشکسالی بهوجود آمده است.
او بیان کرد: برخی گمان میکنند برگزاری نماز باران الزاماً به بارش منجر میشود، در حالیکه سنت نماز باران در گذشته نیز بیشتر رویکردی معنوی و اجتماعی داشته است.
عبادیزاده از مردم و مسئولان خواست که برگزاری نماز باران، بهویژه دعاهای صحیفه سجادیه، را جدی بگیرند.
وی با هشدار نسبت به کاهش شدید ذخایر آبی و خالی بودن سدها در استانهای مختلف از جمله تهران و هرمزگان، این وضعیت را نگرانکننده توصیف کرد و افزود: دشواریها گاهی موجب توجه دوباره جامعه به یاد خداوند میشود.
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