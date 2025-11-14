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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

امام جمعه بندرعباس: بسیج برگرفته از ارزش‌های الهی است

امام جمعه بندرعباس: بسیج برگرفته از ارزش‌های الهی است

بندرعباس-امام جمعه بندرعباس با تبریک فرارسیدن هفته بسیج، این نهاد مردمی را برخاسته از ارزش‌های الهی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) در دوران رسالت خود با وجود آزارها و سرزنش‌ها، کوچک‌ترین خللی در مسیر الهی خود ایجاد نکرد و همین روحیه باید الگوی امروز بسیجیان باشد. وی بسیج را فضیلتی الهی دانست که مردم باید قدر آن را بدانند.

امام جمعه بندرعباس در ادامه و با اشاره به اهمیت فرهنگ کتابخوانی گفت: نان غذای جسم و کتاب غذای روح است و دولت اسلامی باید زمینه دسترسی آسان مردم به هر دو نیاز اساسی را فراهم کند.

او افزود: همان‌گونه که نان بدون دشواری در اختیار مردم قرار می‌گیرد، کتاب نیز نباید به دلیل گرانی از دسترس جامعه خارج شود.

عبادی‌زاده وضعیت کتاب و کتابخوانی در هرمزگان را مطلوب ارزیابی کرد و خواستار حمایت جدی‌تر از زیرساخت‌های فرهنگی استان شد.

وی با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، از مسئولان هرمزگان خواست پشتیبانی از این مراکز را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه بندرعباس همچنین به بحران خشکسالی در کشور اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای منطقه موجی از دعا و نماز برای رفع خشکسالی به‌وجود آمده است.

او بیان کرد: برخی گمان می‌کنند برگزاری نماز باران الزاماً به بارش منجر می‌شود، در حالی‌که سنت نماز باران در گذشته نیز بیشتر رویکردی معنوی و اجتماعی داشته است.

عبادی‌زاده از مردم و مسئولان خواست که برگزاری نماز باران، به‌ویژه دعاهای صحیفه سجادیه، را جدی بگیرند.

وی با هشدار نسبت به کاهش شدید ذخایر آبی و خالی بودن سدها در استان‌های مختلف از جمله تهران و هرمزگان، این وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: دشواری‌ها گاهی موجب توجه دوباره جامعه به یاد خداوند می‌شود.

کد مطلب 6655529

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