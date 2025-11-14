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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

تصویری باشکوه از بزرگترین پلنگ دنیا در سالوک ثبت شد

تصویری باشکوه از بزرگترین پلنگ دنیا در سالوک ثبت شد

بجنورد- تصویری شگفت‌انگیز از بزرگترین پلنگ دنیا در پارک ملی سالوک ثبت شد.

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کد مطلب 6655858

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      2 1
      پاسخ
      چه هیبتی
    • محمد IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      4 0
      پاسخ
      سلام تصویر توسط هوش مصنوعی تولید شده
    • سید مصطفی هاشمی IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      2 0
      پاسخ
      خدا را شکر که پلنگ زیبا در منطقه زادگاهم پیدا شده
    • سیداسما حسینی IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 1
      پاسخ
      پلنگ بسیار زیباست ن وقت می گوید هوش مصنوعی پلنگ در طبیعت نمی بینی که می گویی بامجازی خلق کردن باید دستت بگیرم ببرم نزدیکش نگویی هوش مصنوعی

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