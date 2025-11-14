https://mehrnews.com/x39B7R ۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ کد مطلب 6655858 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ تصویری باشکوه از بزرگترین پلنگ دنیا در سالوک ثبت شد بجنورد- تصویری شگفتانگیز از بزرگترین پلنگ دنیا در پارک ملی سالوک ثبت شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6655858 کپی شد مطالب مرتبط آغاز سرشماری پاییزه حیاتوحش در پارک ملی گلستان ثبت تصویر پلنگ ایرانی در ارتفاعات خور و بیابانک منشأ اصلی آلودگی هوای مازندران گرد و غبار برونمرزی است حفاظت از زیستبوم استان سمنان؛ از جنگل ابر تا کریدور یوزپلنگ آسیایی برچسبها یوزپلنگ ایرانی پلنگ سازمان محیط زیست
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