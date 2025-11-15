ثبت تصویر پلنگ ایرانی در ارتفاعات خور و بیابانک

به گزارش خبرنگار مهر، یک قلاده پلنگ ایرانی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ توسط دهیار طبیعت‌دوست یکی از روستاهای شهرستان خور و بیابانک مشاهده و تصویربرداری شد. این رخداد نادر، بار دیگر توجه کارشناسان را به ارزش زیستگاهی کم‌نظیر این منطقه در حاشیه کویر مرکزی ایران جلب کرده است.

حسین شیبانی، رئیس واحد حفاظت محیط زیست شهرستان خور و بیابانک پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پس از گزارش مردمی، کارشناسان محیط طبیعی استان و محیط‌بانان شهرستان با حضور در منطقه آزاد تشتاب، اقدام به پایش و بررسی میدانی کردند که در نتیجه، ردپای تازه و نشانه‌هایی از شکار طعمه توسط پلنگ کشف شد.

وی افزود: یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد این منطقه از زیستگاه‌های فعال پلنگ ایرانی است و احتمال حضور جمعیت پایدار این گونه در ارتفاعات خور و بیابانک بسیار بالاست.

شیبانی یادآور شد: حدود دو سال پیش نیز حضور یک پلنگ نر در منطقه حفاظت‌شده کلاته واقع در همین شهرستان به‌وسیله دوربین‌های تله‌ای ثبت شده بود و هم‌زمانی حضور پلنگ نر و ماده در دو محدوده نزدیک، نشانه‌ای از زادآوری و پایداری جمعیت در زیستگاه‌های کوهستانی منطقه است.

به گفته وی، استمرار حضور این گونه گوشت‌خوار بزرگ‌جثه، نشان‌دهنده سلامت اکولوژیکی مناطق کوهستانی خور و بیابانک و اهمیت بالای آن در شبکه حفاظت تنوع زیستی کشور است.

کارشناسان محیط زیست ضمن قدردانی از همراهی مردم بومی و دهیاران منطقه، بر تداوم مراقبت از زیستگاه‌های حساس و تقویت مشارکت محلی در حفاظت از پلنگ ایرانی تأکید کردند.