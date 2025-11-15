  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۳:۳۸

مادورو: مردم ایالات متحده از بروز فاجعه جلوگیری کنند

مادورو: مردم ایالات متحده از بروز فاجعه جلوگیری کنند

رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنانی با اشاره به خطر تشدید تنش‌ها در قاره آمریکا، از مردم ایالات متحده خواست برای جلوگیری از بروز فاجعه نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت: مردم ایالات متحده باید در این لحظه نقش مهمی را برای جلوگیری از بروز اتفاقی ایفا کنند که به گفته وی می‌تواند به فاجعه‌ای برای تمام قاره آمریکا تبدیل شود.

وی اظهار کرد: صلح و حقوق بین‌الملل در ونزوئلا پیروز خواهد شد و ملت ونزوئلا خواهد توانست ثبات و حق موجودیت خود را با حاکمیت کامل به دست آورد.

مادورو در بخش دیگری از سخنان خود پرسید: آیا به دنبال «غزه‌ای دیگر» در آمریکای جنوبی هستند؟

وی خطاب به مردم آمریکا گفت: بشریت هم‌اکنون از درد ناشی از «نسل‌کشی در غزه» به اندازه کافی رنج می‌کشد.

کد مطلب 6655912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها