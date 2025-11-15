مادورو: مردم ایالات متحده از بروز فاجعه جلوگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا گفت: مردم ایالات متحده باید در این لحظه نقش مهمی را برای جلوگیری از بروز اتفاقی ایفا کنند که به گفته وی میتواند به فاجعهای برای تمام قاره آمریکا تبدیل شود.
وی اظهار کرد: صلح و حقوق بینالملل در ونزوئلا پیروز خواهد شد و ملت ونزوئلا خواهد توانست ثبات و حق موجودیت خود را با حاکمیت کامل به دست آورد.
مادورو در بخش دیگری از سخنان خود پرسید: آیا به دنبال «غزهای دیگر» در آمریکای جنوبی هستند؟
وی خطاب به مردم آمریکا گفت: بشریت هماکنون از درد ناشی از «نسلکشی در غزه» به اندازه کافی رنج میکشد.
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