به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که صلح واقعی تنها زمانی محقق میشود که عدالت در مقابل جنایات و اقدامات نسلکشی انجام شود.
رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه تصریح کرد که کشورش حمایت بیقید و شرط خود را از حقوق مردم فلسطین اعلام میکند و امیدوار است بتوان به توافقی جامع و مشروع دست یافت که حقوق قانونی مردم فلسطین را تضمین کند.
وی همچنین تأکید کرد که مسأله فلسطین مقدسترین مسأله است و مردم فلسطین یک حق غیر قابل انکاری در زندگی کردن، صلح و تشکیل کشور مستقل دارند.
نظر شما