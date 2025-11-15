  1. بین الملل
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۳:۲۱

مادورو: تحقق عدالت پیش‌شرط برقراری صلح واقعی در غزه است

رئیس‌جمهور ونزوئلا بر حمایت کامل از حقوق مردم فلسطین و ضرورت اجرای عدالت در برابر جنایات و اقدامات نسل‌کشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که صلح واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که عدالت در مقابل جنایات و اقدامات نسل‌کشی انجام شود.

رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه تصریح کرد که کشورش حمایت بی‌قید و شرط خود را از حقوق مردم فلسطین اعلام می‌کند و امیدوار است بتوان به توافقی جامع و مشروع دست یافت که حقوق قانونی مردم فلسطین را تضمین کند.

وی همچنین تأکید کرد که مسأله فلسطین مقدس‌ترین مسأله است و مردم فلسطین یک حق غیر قابل انکاری در زندگی کردن، صلح و تشکیل کشور مستقل دارند.

