نمایش بخشی از فرهنگ و تاریخ شهر یزد؛ بلدیه چگونه در ایران شکل گرفت؟

احمد صراف یزد مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژگی‌های مستند «هزار و یک شب بلدیه» عنوان کرد: مستند نیمه بلند «هزار و یک شب بلدیه» به تاریخ شهرسازی و ورود نهاد بلدیه به شهر یزد از دوره قاجار تاکنون می‌پردازد. این فیلم در آغاز، نگاهی کوتاه به شکل‌گیری نهاد بلدیه در ایران خواهد داشت و سپس به چگونگی ورود این نهاد به شهر یزد و نقش و عملکرد آن در این شهر متمرکز می‌شود.

وی تصریح کرد: این پروژه همچنین به مردمان یزد می‌پردازد؛ همان کسانی که این شهر را ساختند و امروزه آن را به عنوان شهری جهانی با میراث فرهنگی شناخته‌شده در جهان مطرح کرده‌اند. «هزار و یک شب بلدیه» در واقع بخشی از فرهنگ و تاریخ شهر یزد را به نمایش می‌گذارد. در این مستند روایتی زیبا از نحوه شکل گیری و فعالیت شهرداری‌ها در کشور و پس از آن در شهر تاریخی یزد مطرح شده است.

صراف یزد تاکید کرد: ما در «هزار و یک شب بلدیه» قصه را به شکلی روایت کردیم که مخاطبانی که همشهری ما (یزدی) نیستند هم درکش کنند و قصه حرفی برای تمام مخاطبان داشته باشد.

این کارگردان در پایان گفت: این مستند پیش‌تر کاندید بهترین گوینده در جشنواره «سینماحقیقت» شد و امسال نیز توانست از نهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر جایزه بهترین مستند را دریافت کند.

احمد صراف یزد علاوه بر مستند «هزار و یک شب بلدیه» که به تهیه کنندگی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد انجام شده، کارگردانی فیلم مستند کوتاه «مازاری»، مستند «خانه امام حسینی یزد»، مستند «خلیل» (روایتی از زندگی شهید بزرگوار خلیل حسن بیکی)، مستند «تابادها، یادها را نبرند»، «شازده حمام»، «رویاها پیر نمی‌شوند» و چندین اثر دیگر را هم انجام داده است.

عوامل این مستند عبارتند از کارگردان: احمد صراف یزد، پژوهشگر: احمد صراف یزد، تصویربردار: مسعود آستانداری، تدوینگر: حسین نارمنجی، صدا بردار: محمد صراف یزد، صداگذار: حسین نارمنجی.