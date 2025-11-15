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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۸:۳۷

پورسان: تصادف در محور چوکام خمام ۲ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

پورسان: تصادف در محور چوکام خمام ۲ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

خمام - سخنگوی اورژانس گیلان با اشاره به وقوع سانحه رانندگی در چوکام خمام گفت: این حادثه ۲ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه بامداد امروز ۲۴ آبان‌ماه در ساعت ۰۲:۳۸ در محدوده چوکام خمام به مرکز پیام اورژانس گزارش شد و بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های خمام، چاپارخانه، پیربازار و خشکبیجار به محل اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه دو نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داده بودند. یک مصدوم بدحال نیز در حالی‌که تکنسین‌ها عملیات احیای قلبی–ریوی (CPR) را انجام می‌دادند، به بیمارستان آریا منتقل شد.

پورسان ادامه داد: دو مصدوم دیگر با آسیب‌های شدید برای ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینا انتقال یافتند.

کد مطلب 6655990

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