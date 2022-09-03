برخورد دو خودرو در جفرود ۶ مصدوم بر جای گذاشت

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت گزارش وقوع یک فقره تصادف ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه جمعه، اظهار کرد: این حادثه در جاده خمام - خشکبیجار در محدوده جفرود رخ داده است.

رئیس اورژانس گیلان افزود: در این حادثه دو خودروی سمند و دنا با هم برخورد و براثر این حادثه شش نفر مصدوم شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه به محض دریافت این گزارش نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی سریعاً به محل اعزام شدند، گفت: مصدومین این حادثه که سه مرد و سه کودک بودند بعد از دریافت خدمات اورژانسی برای ادامه درمان به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شدند.