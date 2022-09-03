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۱۲ شهریور ۱۴۰۱، ۸:۳۱

رئیس اورژانس گیلان:

برخورد دو خودرو در جفرود ۶ مصدوم بر جای گذاشت

برخورد دو خودرو در جفرود ۶ مصدوم بر جای گذاشت

رشت- رئیس اورژانس گیلان با اشاره به برخورد دو خودرو در جاده خمام- خشکبیجار در محدوده جفرود گفت: بر اثر این حادثه شش نفر مصدوم شدند.

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت گزارش وقوع یک فقره تصادف ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه جمعه، اظهار کرد: این حادثه در جاده خمام - خشکبیجار در محدوده جفرود رخ داده است.

رئیس اورژانس گیلان افزود: در این حادثه دو خودروی سمند و دنا با هم برخورد و براثر این حادثه شش نفر مصدوم شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه به محض دریافت این گزارش نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی سریعاً به محل اعزام شدند، گفت: مصدومین این حادثه که سه مرد و سه کودک بودند بعد از دریافت خدمات اورژانسی برای ادامه درمان به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شدند.

کد مطلب 5579974

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