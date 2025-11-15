تداوم خشکسالی و ضرورت اصلاح الگوی کشت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت رعایت اصول فنی در کشت‌های پاییزه گفت: در این دوره، استفاده از یک فرمول واحد برای کود و بذر ضروری است و کشاورزان باید الگوی کشت را با دقت رعایت کنند.

وی با اشاره به توصیه‌های مؤسسه تحقیقات آب و خاک اظهار کرد: توازن مصرف کود از مهم‌ترین نکاتی است که باید جدی گرفته شود تا گیاه بتواند مواد غذایی لازم را به‌صورت کامل جذب کند.

وی در تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها افزود: بر اساس داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، میانگین بارش تجمعی استان از ابتدای مهر تا نیمه آبان حدود ۴۲ میلی‌متر بوده که نسبت به شرایط نرمال ۱۸ درصد و نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش دارد.

محمدی تأکید کرد: طبق پیش‌بینی‌های فصلی، روند کم‌بارشی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، در چنین شرایطی استفاده از ادوات کشت مستقیم می‌تواند امکان سبز شدن مزرعه را با کمترین نیاز به آبیاری فراهم کند.

وی ادامه داد: سال گذشته از سال‌های خشک محسوب می‌شد و فعالیت ریشه گیاه کمتر بود، بنابراین فرم‌های قابل جذب عناصر غذایی نیز تغییر کرده‌اند.

محمدی افزود: اگر کود به‌صورت صحیح مصرف شود، بهره‌وری آب تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه از پخش سطحی کود باید پرهیز شود، اظهار کرد: کود باید دقیقاً در جایی قرار گیرد که ریشه حضور دارد؛ این کار علاوه بر کاهش هزینه و آلودگی، اثربخشی مصرف را افزایش می‌دهد.

وی همچنین توصیه کرد: با توجه به شرایط رطوبتی خاک در سال جاری، کاشت‌ها به‌صورت «کشت روی پشته» و با استفاده از ردیف‌کار انجام شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی در ادامه با اشاره به نقش مهم کودهای پتاسه در مقاومت گیاه نسبت به تنش‌های گرما، سرما و خشکی گفت: بهتر است کشاورزان مصرف این کودها را در اولویت قرار دهند و پیش از بارندگی‌ها از کود پتاسه همراه با ازته استفاده کنند.

وی با اشاره به آمار مصرف کود پتاسه در استان اظهار کرد: از آغاز کشت پاییزه در اول شهریور تا نیمه آبان، کشاورزان حدود پنج هزار تن کود پتاس مصرف کرده‌اند و هم‌اکنون بیش از پنج هزار و ۵۰۰ تن ذخایر استراتژیک در انبارها موجود است؛ بنابراین نگرانی برای تأمین این نهاده وجود ندارد.

محمدی با بیان اینکه در شرایط خشکسالی مدیریت کود مهم‌تر از مدیریت آب است، گفت: حدود ۱۰ هزار تن ذخایر اوره، فسفاته و پتاسه در انبارهای استان موجود است و روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن کود از مبادی مختلف به استان حمل می‌شود.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از کودهای یارانه‌ای شامل ازته، فسفاته و پتاسه است که در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی افزود: اگرچه امسال قیمت کود اوره ۷۴ درصد و کودهای فسفاته و پتاسه ۳۰ درصد افزایش یافته، اما دولت با پرداخت یارانه همچنان شرایط تأمین مناسب این نهاده‌ها را فراهم کرده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به مصرف بیش از ۱۸ هزار تن انواع کود در دوره پاییزه گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کم‌سابقه بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از نهاده‌های شیمیایی گفت: کود شیمیایی به‌درستی مصرف شود نه‌تنها مضر نیست، بلکه برای تأمین امنیت غذایی ضروری است. امروز ۷۰۰ میلیون نفر در جهان با کمبود غذا و سوءتغذیه روبه‌رو هستند و بدون استفاده از نهاده‌های کشاورزی، تولید پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.