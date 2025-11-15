به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: اپلیکیشن «تأمین من» بهعنوان برنامه کاربردی رسمی سازمان تأمین اجتماعی، با هدف ارائه خدمات غیرحضوری بر بستر تلفن همراه هوشمند و وباپلیکیشن طراحی شده است. این برنامه، در هر ساعت از شبانهروز دسترسی آسان و سریع به مجموعهای از خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی را برای بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران فراهم میکند.
از طریق اپلیکیشن تأمین من، بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان میتوانند به صورت کاملاً غیرحضوری، به ۶۰ خدمت پرکاربرد سازمان تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند.
این اپلیکیشن با محیطی ساده، کاربرپسند و امن برای انواع تلفنهای همراه هوشمند طراحی شده و باعث کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در زمان و افزایش رضایت مخاطبان شده است.
برای استفاده از برنامه، کاربران باید ابتدا در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir ثبتنام کرده باشند. پس از آن، ورود به اپلیکیشن با کد ملی و رمز عبور امکانپذیر است.
برای نصب آخرین نسخه اپلیکیشن تأمین من و دریافت راهنمایی بیشتر به نشانی my.tamin.ir مراجعه نمائید.
نظر شما