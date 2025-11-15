اولین دعای کمیل پس از انقلاب توسط شهید سلطانی در شیراز برگزار شد

رضا متولی مسئول انجمن راویان دفاع مقدس شیراز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «خانوم ماه» را زمانی که چاپ اول آن در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شد، به دلیل شناخت قبلی‌ام از شهید سلطانی با اشتیاق در دست گرفتم. شروع مطالعه بعد از نماز مغرب و عشا بود و تا ساعت دو و نیم شب کتاب به پایان رسید. در طول خواندن به لایه‌های جدیدی از زندگی شخصی شهید سلطانی دست یافتم که هم جذابیت داشت و هم اطلاعات قبلی‌ام را تکمیل می‌کرد.

وی ادامه داد: دلنشینی این کتاب در آنجا بود که هر متنی را که می‌خواندم، بخش‌به‌بخش پیش می‌رفتم و زندگی شیرازی شهید سلطانی را برای من به تصویر می‌کشید. این توانایی کتاب در خلق تصویری ذهنی برای مخاطب، بر جذابیت آن اضافه می‌کرد و شور و شوق خواندن را بیشتر می‌کرد. مشتاق ادامه دادن بخش‌هایی بودم که در ذهنم شکل گرفته بود؛ بنابراین می‌توانم بگویم تجربه خواندن آن برایم حسی از شعف و شادی به همراه داشت.

مدیر انتشارات آسمان سوم خاطرنشان کرد: شهید سلطانی، جوانی ۳۳ ساله، در زمانی به شهادت رسید که بسیاری او را به‌لحاظ رفتار، کردار و آمادگی ذهنی انسانی فراتر از سنش می‌دانستند. در دهه دوم و سوم زندگی خود، او نمونه‌ای بی‌نظیر از بلوغ معنوی و اخلاق انسانی بود. این ویژگی‌ها را می‌توان در تربیت خانوادگی‌اش و خودسازی ویژه‌ای که در پیش گرفته بود، جستجو کرد. او نه تنها برای خود، بلکه برای دوستان، آشنایان و خانواده‌اش نیز یک الگو و راهنما محسوب می‌شد. سلطانی آنچه را که خود به آن معتقد بود، عملاً در زندگی‌اش اجرا می‌کرد و دیگران را نیز به رعایت این اصول دعوت می‌کرد.

وی یادآور شد: از تجربه حضور و تأثیر شهید می‌توان به این حقیقت رسید که انسانی که جز خدا چیزی نبیند، می‌تواند به عمق معنویت دست یابد. کتابی که درباره زندگی او نوشته شده، با روایتی مستند و بدون تخیل، تصویری واقعی از حقیقت مطلق ارائه داده است. برخی بخش‌های این کتاب چنان تأثیرگذار است که انسان را به تأملی عمیق دعوت می‌کند، انگار کلام وحی در آن متبلور می‌شود.

متولی گفت: زندگی خانواده شهید سلطانی جلوه‌ای دیگر از این قصه حقیقی است. همسرش که خود بار سنگین تنهایی را با چهار فرزند به دوش کشید، توانست در دشوارترین شرایط با وجود تولد فرزند چهارمش که چهل روز پس از شهادت همسرش به دنیا آمد، استقامتی بی‌نظیر نشان دهد. در این لحظات سخت، حضور معنوی شهید در کنارش احساس می‌شد؛ انگار او همچنان ناظر و حاضر است تا خانواده‌اش را یاری دهد.

وی افزود: اگر حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا روایت‌گر داستان امام حسین (ع) و رویدادهای کربلا نبود، کربلا و عاشورا هرگز فراتر از نینوا نمی‌رفت؛ حضور و پیام‌رسانی ایشان باعث شد که کربلا و داستان‌های آن، فراتر از یک واقعه تاریخی، ماندگار شود. اگر نقش حضرت زینب (س) نبود، کربلا تنها به عنوان یک حادثه در تاریخ باقی می‌ماند. اما بعد از عاشورا، مسیر روایت درست شکل گرفت و امروزه نویسندگان و پژوهشگران بر پایه همین روایت اصیل، آثار و تحقیقات خود را دنبال می‌کنند.

مسئول انجمن راویان فجر فارس گفت: ادامه مسیر دفاع مقدس نیز به همین موضوع وابسته است؛ زندگی شهیدان از منظر مؤمنانه و تربیتی همراه با ارتباطات عاطفی و خانوادگی آنها الهام‌بخش است. کتاب‌هایی که به این زندگی‌ها می‌پردازند، مخاطب را به شکل ملموسی درگیر می‌کنند؛ انگار خواننده خود را در برخی عناصر مشابه شخصیت‌ها جایگذاری می‌کند و به آن‌ها نزدیک‌تر می‌شود. این حس نزدیکی ظرفیت بیشتری برای انتقال پیام فراهم می‌کند و می‌تواند در زندگی افراد جریان پیدا کند.

وی یادآور شد: هدف اصلی این است که زندگی شهیدان، خانواده‌های آن‌ها و رشادت‌هایی که بخشی عظیم از تاریخ ایران اسلامی را شکل داده‌اند، همچنان منشأ تربیت و پرورش نسل جدید باشند؛ نسلی که بخواهد با ایمان، اخلاق و ارزش‌های اسلامی آینده کشور را بسازد.

مدیر انتشارات آسمان سوم گفت: من شهید سلطانی را می‌شناختم و زمانی که نوجوان بودم، با شخصیت او آشنا شدم. پیش از انقلاب اسلامی و حتی در آغاز آن، شهید سلطانی یک شیرفروش ساده اما پرهیزکار و مؤمن بود. او طلبه‌ای با ایمان عمیق بود که در عین حال روح پهلوانی را در خود داشت. پهلوانی که شعر می‌سرود، شاعری که مداحی می‌کرد و ویژگی‌های خوبان در وجودش خلاصه شده بودند. شخصیتی صادق، راستگو و بی‌آلایش داشت؛ کسی که به سلامت اخلاقی‌اش ایمان داشتند و حتی کسانی که از او شیر می‌خریدند، با اطمینان کامل مطمئن بودند که به هیچ وجه شیر او مخلوط به آب نیست و هیچ تقلبی در معامله‌هایش صورت نمی‌گرفت.

وی افزود: شهید سلطانی اهل نماز و عبادت بود و در امر به معروف و نهی از منکر تلاش فراوان داشت. پیش از انقلاب، زمانی که برای تحصیل در حوزه به شیراز می‌رفت، در برابر فعالیت‌های فرقه ضاله بهائیت ایستاد. با روشنگری و فعالیت‌هایش، از جذب مردم به این فرقه جلوگیری و به انسانیت و پایداری اخلاقی اهالی آن مناطق کمک بسیاری کرد. وقتی شهید سلطانی در فروردین ۱۳۶۱ به شهادت رسید، مراسم تشییع پیکر او یک اتفاق کم‌نظیر در شیراز بود. جمعیتی عظیم گرد هم آمدند، گویا شخصیت بزرگی همچون عالم وارسته یا آیت‌الله را تشییع می‌کردند.

متولی گفت: شهید سلطانی شخصیت تأثیرگذاری داشت. اولین دعای کمیل پس از انقلاب را در شیراز برگزار کرد. بعدها این برنامه در شب‌های جمعه ادامه یافت. در آن دوران، مردم از نقاط مختلف شهر وسایل حمل‌ونقل کرایه می‌کردند تا به مراسم دعا و نوحه او برسند. صدای دعای کمیل او تأثیری عمیق روی انسان‌ها داشت، تأثیری که ابتدا از خود او آغاز می‌شد.

گفتنی است، تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب «خانم ماه» که روایت داستان زندگی خانم ناز علی‌نژاد، همسر شهید شیرعلی سلطانی است، ۲۸ آبان‌ماه در تالار وحدت رونمایی خواهد شد.