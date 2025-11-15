روشن کردن آتش در غار جان بانوی ۵۷ ساله را گرفت

منصور فیروزبخت درباره جزئیات حادثه گازگرفتگی در غار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه، خانواده‌ای در جریان برنامه کوهنوردی و تفریحی خود به یکی از غارهای طبیعی استان مراجعه کردند. اعضای خانواده برای گرم شدن در داخل غار اقدام به روشن کردن آتش کردند که به دلیل نبود تهویه کافی و تجمع گازهای سمی، همگی دچار علائم مسمومیت شدند.

وی افزود: در این میان، بانوی ۵۷ ساله‌ای که دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود، با وجود تلاش امدادگران در محل، جان خود را از دست داد. جسد متوفی برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و نتایج آزمایش‌ها علت فوت را مسمومیت با گاز مونوکسید کربن اعلام کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تأکید کرد: مونوکسید کربن گازی است بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار خطرناک که در نتیجه سوخت ناقص مواد سوختی در فضاهای بسته تولید می‌شود و استنشاق آن حتی در مدت‌زمان کوتاه می‌تواند منجر به مرگ شود.

وی با هشدار نسبت به استفاده از وسایل گرمایشی یا آتش در فضای فاقد تهویه، گفت: رعایت اصول ایمنی به‌ویژه در فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی ضروری است و مسافران باید از تجهیزات استاندارد و ایمن استفاده کنند.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت‌ماهه نخست امسال ۱۳ نفر (۱۰ مرد و ۳ زن) در سطح استان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ نفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند آمار قربانیان نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما با افزایش مصرف وسایل گرمایشی در فصول سرد، احتمال حوادث مشابه بالاست و هوشیاری عمومی در این زمینه ضروری است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: هر سال با آغاز فصل سرما، بخشی از جان‌باختگان گازگرفتگی در اثر بی‌توجهی به تهویه مناسب، استفاده از وسایل غیراستاندارد و روشن کردن آتش در فضاهای بسته جان خود را از دست می‌دهند. امید است با افزایش آگاهی شهروندان، شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.