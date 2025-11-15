به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود خاتمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری در سخنانی به مناسبت ایام فاطمیه و در آستانه هفته بسیج، با اشاره به جایگاه بسیج در اندیشه امام خمینی (ره)، اظهار کرد: امام از همان دوران نجف و آغاز نهضت، بر نقش «بسیج مردم» در پیشبرد انقلاب تأکید داشتند و هنگامی که گروههای مختلف برای اعلام آمادگی خدمت امام میرسیدند، ایشان مسیر پیروزی انقلاب را در اتکای به بسیج مردمی معرفی میکردند.
وی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک ساختار اداری و ثبتنام رسمی نیست، گفت: بسیج یک رفتار و یک روحیه است. بسیاری از انسانها که در محلهها به دنبال رفع مشکلات مردم هستند، بدون توقع پول، پست، مسئولیت یا عنوان، در حقیقت همان بسیجیهایی هستند که امام بنیان گذاشت. بسیجی کسی است که وقت، علم، سواد و هنر خود را برای مردم هزینه میکند.
وی تأکید کرد: این نگاه، بسیج را به «مزرعهای بدون مرز» تبدیل میکند؛ مزرعهای که نمیتوان درِ آن را به روی کسانی که میخواهند خدمت کنند بست. ممکن است فردی در ظاهر یا در قالب اداری بسیجی نباشد، اما در عمل روحیه بسیجی داشته باشد. از همین رو دامنه بسیج در کشور بسیار گستردهتر از برداشتهای معمول است.
نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امام خمینی (ره) بر بسیج جهان اسلام نیز تأکید داشتند؛ یعنی حضور نیروهای مؤمن و مردمی از یمن و لبنان تا عراق. سالها پیش، به گفته شهید سردار سلیمانی، جوانان مخلص یمنی برای آموزش امداد و نجات به ایران میآمدند؛ جوانانی که برخی تنها مدرک دیپلم داشتند و برای خدمترسانی به مردم کشورشان تلاش میکردند. همین نیروهای مردمی امروز پشت ابرقدرتها را لرزاندهاند.
خاتمی افزود: امام فرموده بودند «بسیجیان خواب را از چشم استکبار میگیرند»، عملکرد همین نیروهای مردمی امروز موجب نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است. موشکهای ایران نیز خواب را از چشم استکبار و صهیونیستها ربوده است و حتی در جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل ناچار شد برای پایان دادن به درگیریها از دیگران کمک بخواهد، چرا که توان ادامه نداشت.
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