  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

حمله خرس سیاه آسیایی به دام‌ روستایی در رودان

حمله خرس سیاه آسیایی به دام‌ روستایی در رودان

بندرعباس-رئیس اداره حفاظت و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان گفت: خرس سیاه آسیایی به دام‌ روستایی کریداز فاریاب شهرستان رودان حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه اظهار کرد: خرس سیاه آسیایی به دام روستایی کریداز فاریاب شهرستان رودان حمله کرد و خرس سیاه در این حمله با ورود به آغل حیوانات سه رأس گوسفند را تلف کرده بود.

وی افزود: با گزارش اهالی روستا کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان به منطقه اعزام شدند، که در بازدید از محل مشخص شد سه رأس گوسفند توسط خرس سیاه تلف شده است.

رئیس اداره حفاظت و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان گفت: برای جلوگیری از خسارت مجدد توصیه‌های لازم برای ایمن سازی و محکم کردن آغل‌ها و محل نگهداری دام به دامداران منطقه ارائه شد.

خرس سیاه آسیایی یکی از گونه‌های در معرض انقراض به شمار می‌آید.

کد خبر 6620562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها