سه هفته نخست فیصله بانک آینده؛ انتقال کامل به بانک ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی؛ بر پایه مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی و تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، از اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ بانک آینده رسماً وارد فرآیند گزیر (فیصله) شد و مسئولیت کامل مدیریت این روند به «صندوق ضمانت سپرده‌ها» واگذار گردید. سه هفته نخست اجرای این عملیات اکنون با انتشار گزارش جامع از سوی صندوق پایان یافته است.

انتقال شعب و نیروی انسانی:

در نخستین ۲۴ ساعت، تمام ۲۶۹ شعبه و ۲۱ باجه بانک آینده (شامل بیش از ۳۱۲۰ نفر نیروی انسانی) به بانک ملی ایران واگذار شد. فهرست ۱۱۹۸ نفر کارمند باقی‌مانده نیز برای جذب در شبکه بانکی یا بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفته و همکاری با ۱۵۲ نفر از نیروهای بازنشسته و مشاوران پاره‌وقت خاتمه یافته است.

سپرده‌ها و دارایی‌ها:

سپرده‌های مشتریان به ارزش حدود ۲.۹ هزار تریلیون ریال به حساب‌های بانک ملی منتقل شد. موجودی خزانه شامل ۴,۵۴۰ میلیارد ریال نقد و ارز نیز تحویل حافظ دارایی‌های ملی گردید. از میان ۶۵ شرکت زیرمجموعه، عملکرد ۴۲ شرکت بررسی و مسیر ادامه فعالیت آن‌ها تعیین شده است.

حسابرسی و شفافیت مالی:

بانک آینده و یازده شرکت وابسته وارد فرآیند حسابرسی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شده‌اند. صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز پس از تصویب در هیئت اجرای گزیر، در سامانه بورس منتشر شد. همچنین مطالبات پیمانکاران به مبلغ ۲,۸۵۰ میلیارد ریال پرداخت گردید.

پرونده‌های حقوقی و تسهیلات مشکوک‌الوصول:

در بازه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، ۳۳ هزار و ۸۶۷ پرونده با ارزش ۲۵۹ هزار میلیارد ریال بررسی شده است که بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد ریال آن مربوط به تسهیلات مشکوک‌الوصول می‌باشد—نشانگر حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک پیشین.

سامانه‌های بانکی و توکن جدید:

تمامی سامانه‌های عملیاتی و حاکمیتی بانک آینده با نظارت معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شد تا تداوم خدمات بدون وقفه تضمین گردد. توکن معاملاتی جدید نیز از سازمان بورس دریافت و نسخه پیشین باطل شد.

ارزیابی سهام‌داران و خرید سهم خرد:

بر اساس مصوبه سران قوا، خرید سهام سهام‌داران خرد زیر یک درصد با قیمت ۸,۹۵۰ ریال به ازای هر سهم آغاز شد. این طرح شامل ۴۲٬۳۹۵ سهام‌دار حقیقی و ۱۰۸ سهام‌دار حقوقی است و حجم تأمین مالی آن حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. دوره اجرایی طرح خرید از ۲۴ آبان تا ۲۴ آذر تعیین شده و برای واجدین شرایط پیامک اطلاع‌رسانی ارسال گردیده است.

فهرست‌برداری و ارزش‌گذاری دارایی‌ها:

۴۲۷ رقبه ملک و تمامی خودروها و تجهیزات در اختیار بانک آینده فهرست‌برداری و روند تعیین کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی ارزش دارایی‌ها آغاز شده است.

جمع‌بندی اجرایی:

صندوق ضمانت سپرده‌ها در هماهنگی با بانک مرکزی، بانک ملی و دستگاه‌های نظارتی توانسته است در فاز نخست:

عملیات اجرایی بانک آینده را به بانک ملی منتقل کند،

دارایی‌ها و نیروی انسانی را سامان دهد،

سازوکار حقوقی و مالی سهام‌داران را فعال نماید،

و زیرساخت شفافیت مالی و فناوری را تثبیت کند.

گزارش‌های دوره‌ای بعدی «فیصله بانک آینده» طبق برنامه، جهت اطلاع عمومی و اعتمادسازی مستمر منتشر خواهد شد.