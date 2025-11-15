به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رحیمی بیستونی، عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح جزئیات دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» پرداخت و اظهار کرد: این جشنواره با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه و همکاری مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و مؤسسه فرهنگی هنری «تصویر سال ایرانیان» برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه افزود: این رویداد هنری با هدف نمایش جایگاه جوانان ایرانی در بستر خانواده و جامعه از نگاه عکاسان، در چهار بخش اصلی شامل «عکاسی با دوربین»، «عکاسی با موبایل»، «جهان جوان» و بخش ویژه «زعفران، گرمابخش خانواده‌های ایرانی» طراحی شده است.

وی با اشاره به بخش ویژه زعفران، تصریح کرد: این بخش به معرفی زعفران به‌عنوان محصول نمادین تربت‌حیدریه و تأثیر آن بر زندگی خانوارها می‌پردازد و عکاسان می‌توانند مراحل کشت، برداشت، فرآوری و نقش زعفران در فرهنگ و معیشت را به تصویر بکشند.

رحیمی همچنین موضوعات مسابقه اصلی را شامل «روابط عاطفی جوانان با خانواده»، «نقش جوانان در ایجاد نشاط اجتماعی»، «جایگاه مادران در تربیت نسل جوان» و «موفقیت‌های ملی و بین‌المللی جوانان» برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در خصوص زمان‌بندی جشنواره اعلام کرد: آخرین مهلت ارسال آثار ۳ آذر ۱۴۰۴ و غیرقابل تمدید است و اسامی راه‌یافتگان ۱۵ آذرماه اعلام می‌شود.

وی به برگزاری نمایشگاه عکس ایران جوان در تاریخ ۲۰ آذر در دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه اشاره کرد و افزود: به تمامی هنرمندان راه‌یافته به نمایشگاه، علاوه بر گواهی شرکت، مبلغ یک میلیون تومان به‌عنوان حق‌التألیف پرداخت خواهد شد.

رحیمی بیان کرد: هیأت داوران این جشنواره متشکل از چهره‌های شناخته‌شده عکاسی ایران شامل سیف‌اله صمدیان، افشین شاهرودی، ساعد نیک‌ذات، سعید دستوری و امیر عنایتی خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می‌توانند به سایت جشنواره به نشانی iranjavanth.com مراجعه کنند.

جشنواره عکس ایران جوان؛ ابزار دیپلماسی فرهنگی برای گفتگوی جهانی در موضوع جمعیت

وی از به‌کارگیری زبان جهانی عکس در یک جشنواره بین‌المللی برای گسترش دیپلماسی فرهنگی و انتقال تجربیات ایران در مواجهه با چالش مشترک کاهش جمعیت به کشورهای منطقه خبر داد.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف تقویت «دیپلماسی فرهنگی» در موضوعات استراتژیک جمعیت و خانواده اجرا می‌شود.

رحیمی بیان کرد: این رویداد امکان انتقال تجربیات و پیام‌های فرهنگی ایران در قالب «دیپلماسی فرهنگی» را بدون نیاز به واسطه فراهم می‌کند و کشورهای دیگر می‌توانند با دیدن تصاویر، برداشت‌های خود را از فرهنگ منطقه و موضوع جهانی جمعیت داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه هدف اصلی این جشنواره را رسیدن به «دیپلماسی فرهنگی» عنوان کرد و افزود: بر این اساس، آثار برگزیده نه تنها در روز اختتامیه (۲۰ آذر)، بلکه در شهرها و استان‌های مختلف، مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز تصمیم‌سازی به نمایش درخواهد آمد تا تضارب آرا بین هنرمندان، دانشگاهیان و عموم مردم ایجاد شود.

وی با اشاره به بین‌المللی بودن جشنواره، گفت: موضوعاتی مانند سالمندی و کاهش جمعیت جوان، دغدغه‌ای مشترک در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، قطر و امارات است. این جشنواره می‌تواند برای این کشورها جذاب باشد تا از تجارب فرهنگی ایران در این زمینه نیز استفاده کنند.

جشنواره عکس ایران جوان با جایزه ۷۰۰ میلیون تومانی

رحیمی با اشاره به تخصیص جایزه ۷۰۰ میلیون تومانی به جشنواره عکس با محوریت خانواده و جمعیت افزود: تمام هزینه‌های جشنواره توسط وزارت بهداشت تأمین شده‌است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اشاره به پیوند اقتصاد و مسائل جمعیتی، بر هدف گذاری این جشنواره برای پوشش مناطق محروم تاکید کرد و گفت: ۳۲ شهرستان در کشور از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند که از جمله آنها می‌توان به شهرستان‌هایی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد.

وی از تمامی نهادها و دستگاه‌های مرتبط خواست برای معرفی هرچه گسترده‌تر این جشنواره در این شهرستان‌ها همکاری لازم را انجام دهند.

بر اساس اعلام رحیمی جوایز نقدی این دوره از جشنواره به ۳۰ نفر در بخش عمومی (غیر دانشجویی) و ۱۰ نفر در بخش دانشجویی تعلق می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مبالغ این جوایز را از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان برای برگزیدگان عنوان کرد و گفت: تا امروز ۱۰۰۰ عکس با موضوعات این رویداد توسط ۲۵۰ هنرمند ارسال شده است.