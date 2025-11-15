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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

انفجار مهیب در حیدرآباد پاکستان؛ ۶ کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند

انفجار مهیب در حیدرآباد پاکستان؛ ۶ کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند

بر اثر وقوع یک انفجار مهیب در حیدرآباد پاکستان، ۶ نفر کشته و ۳۰ تن نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فری پرس ژورنال، انفجار مهیبی امروز شنبه شهر حیدرآباد پاکستان را لرزاند.

این انفجار مهیب باعث فرو ریختن یک ساختمان بزرگ شد که چندین کشته و زخمی نیز برجای گذاشت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این انفجار نزدیک منطقه فرودگاه ماچی گوت رخ داده و موج‌های ناشی از آن در مناطق مجاور نیز احساس شد.

بر اساس گزارش‌ها، این انفجار داخل یک ساختمان لوازم محترقه در منطقه لطیف‌آباد رخ داده و منجر به فروریختن کامل سازه شده است.

مقامات محلی می‌گویند که بیش از ۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۳۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

کد مطلب 6656957

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