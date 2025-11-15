انتصابات جدید در نیروی انتظامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم سردار «محمدرضا هاشمی» فرمانده انتظامی لرستان سه انتصاب جدید در نیروی انتظامی استان انجام گرفت.

در این راستا سرهنگ «محمد پیرحیاتی» به سمت رئیس پلیس فتا انتظامی لرستان منصوب شد.

سرهنگ «حسین سپهوند» رئیس پیشین پلیس فتا انتظامی لرستان به سمت رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان منصوب شد.

سرهنگ محمد ملکشاهی، فرمانده اسبق انتظامی شهرستان خرم‌آباد به سمت معاون مهندسی و پدافند غیرعامل انتظامی لرستان منصوب و در ادامه از زحمات و خدمات سرهنگ «هوشنگ فرج الهی» معاون اسبق مهندسی و سرهنگ «علی حیدر بهاروند»، سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان تقدیر شد.