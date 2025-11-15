به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به آغاز بارش‌ها در سطح استان، ۳۷۰ نیروی راهداری و پشتیبان با تجهیزات و به‌کارگیری ۲۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در قالب ۳۸ اکیپ راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با بیان اینکه در استان هشت هزار و ۶۹۸ کیلومتر راه وجود دارد، افزود: راهداری استان تمهیدات لازم را برای انجام عملیات راهداری در بارش‌های اخیر در نظر گرفته و آمادگی کامل برای خدمت به مردم در این فصل را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به اینکه این بارش‌ها، اولین‌بارش در فصل پاییز است و به دلیل ترکیب گردوغبار انباشته با آب باران، جاده‌ها را لغزنده و حالت صابونی می‌کند، ضروری است کاربران جاده‌ای با موارد ایمنی را در خصوص لغزندگی جاده‌ها رعایت کنند.

امرایی، اضافه کرد: تمامی هم‌وطنان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱، از آخرین وضعیت راه‌های کشور، وضعیت آب‌وهوا، وضعیت انسداد راه‌ها، کوتاه‌ترین مسیر با تعیین مبدأ و مقصد و تعیین نقشه راه‌های کشور مطلع شوند.