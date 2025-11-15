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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

استقرار ۳۷۰ نیروی راهداری لرستان در سطح جاده‌ها

استقرار ۳۷۰ نیروی راهداری لرستان در سطح جاده‌ها

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از استقرار ۳۷۰ نیروی راهداری در جاده‌های این استان هم‌زمان با بارش‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به آغاز بارش‌ها در سطح استان، ۳۷۰ نیروی راهداری و پشتیبان با تجهیزات و به‌کارگیری ۲۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در قالب ۳۸ اکیپ راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با بیان اینکه در استان هشت هزار و ۶۹۸ کیلومتر راه وجود دارد، افزود: راهداری استان تمهیدات لازم را برای انجام عملیات راهداری در بارش‌های اخیر در نظر گرفته و آمادگی کامل برای خدمت به مردم در این فصل را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به اینکه این بارش‌ها، اولین‌بارش در فصل پاییز است و به دلیل ترکیب گردوغبار انباشته با آب باران، جاده‌ها را لغزنده و حالت صابونی می‌کند، ضروری است کاربران جاده‌ای با موارد ایمنی را در خصوص لغزندگی جاده‌ها رعایت کنند.

امرایی، اضافه کرد: تمامی هم‌وطنان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱، از آخرین وضعیت راه‌های کشور، وضعیت آب‌وهوا، وضعیت انسداد راه‌ها، کوتاه‌ترین مسیر با تعیین مبدأ و مقصد و تعیین نقشه راه‌های کشور مطلع شوند.

کد مطلب 6657055

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