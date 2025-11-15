۷۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیاصغر حسینی شیروانی شامگاه شنبه در نشست با رئیس و اعضای کانون کارفرمایان استان که در سالن جلسات ساختمان شهید نوری اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: بر اصل سهجانبهگرایی تأکید جدی داریم و معتقدیم سیاستهای حوزه کار زمانی به شکل عادلانه و واقعبینانه اجرا میشود که تصمیمات با مشارکت هر سه ضلع کار، کارفرما و دولت اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه حفظ و تقویت این اصل از اولویتهای اداره کل است، افزود: تقویت بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان به ایجاد اشتغال پایدار کمک میکند و در همین راستا باید از کار و کارگاه حمایت شود. همچنین رفع موانع پیش روی تولید، به بهبود معیشت جامعه کارگری منجر خواهد شد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به استقبال از پیشنهادهای سازنده در حوزه کار و تولید، گفت: هر طرح و پیشنهادی که به بهبود فضای کسبوکار کمک کند مورد حمایت اداره کل خواهد بود.
حسینیشیروانی همچنین ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه را ضرورتی مهم دانست و تأکید کرد: سوق دادن جوانان و فارغالتحصیلان به سمت کارآفرینی میتواند آثار مثبت و پایداری در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
وی با بیان اینکه نیروی کار در تضاد با کارفرما نیست، خاطرنشان کرد: بارها مشاهده شده که جامعه کارگری پیگیر حل مشکلات کارفرمایان بوده و کارفرمایان نیز از بهبود معیشت کارگران حمایت میکنند. این همراهی و دلسوزی متقابل بسیار ارزشمند است و موجب رشد و شکوفایی میشود.
حسینیشیروانی جامعه کارگری و کارفرمایی را از ارکان اصلی تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از این دو قشر از وظایف اساسی ماست.
در ادامه این نشست، سید حمزه درواری رئیس کانون کارفرمایان استان نیز ضمن تبریک انتصاب سرپرست جدید اداره کل، بر ضرورت تعامل بیشتر میان تشکلها و اداره کل جهت پیگیری و حل مشکلات کارفرمایان تأکید کرد.
بنابر این گزارش، در پایان جلسه کارفرمایان به طرح مسائل و چالشهای خود پرداختند و مقرر شد جلسات فنی مستمر برای بررسی و پیگیری مشکلات برگزار شود.
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