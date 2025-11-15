برگزیدگان جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری معرفی شدند + اسامی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری و معرفی برگزیدگان جشنواره و راه‌یافتگان به جشنواره تئاتر فجر شامگاه شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد.

شهرام فرجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در این آئین با قدردانی از دست‌اندرکاران و هنرمندان این رویداد مهم فرهنگی و هنری، اظهار کرد: هنر تئاتر خوشبختانه سال به سال نمود و جلوه بیشتری پیدا کرده و جایگاه خود را در استان یافته است که امسال نیز از حیث حضور مخاطبان و تماشاگران درخشان‌تر از گذشته بود.

فرجی با ذکر اینکه مبنای جشنواره سی و هشتم تئاتر استانی در سال آینده معطوف بر حضور عموم است، ادامه داد: مخاطبانی که در این چند روزه برای تماشای نمایش‌ها آمدند نشان دادند که علاقه به تماشای تئاتر در بین مردم ما وجود دارد و باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: نمایش‌های این جشنواره به اجرای عمومی در مناطق مختلف استان در خواهند آمد تا چراغ تئاتر در طول سال روشن بماند.

دبیر جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهتمام به ساماندهی سالن‌های تئاتر استان، افزود: اعتباراتی در این راستا تصویب شده و ادارات شهرستانی از محل بودجه نفت مبالغی را برای تجهیز و تعمیر سالن‌ها تحویل می‌گیرند تا شاهد رونق‌بخشی به این فضاها باشیم.

فرجی تئاتر را از تأثیرگذارترین هنرها دانست و گفت: این هنر به مدد ارتباط مستقیم و نزدیک هنرمند با مخاطب عام می‌تواند تأثیرگذار باشد که باید به مردمی‌سازی این هنر فاخر بیش از پیش توجه شود.

یادآور می‌شود، هیئت داوران سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری پس از برگزاری سه روز رقابت میان ۹ اثر صحنه‌ای و پنج اثر خیابانی، سه اثر نمایشی حاضر در این دوره از جشنواره را برای معرفی به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزید.

در بخش صحنه‌ای و بدون در نظر گرفتن اولویت، نمایش «در» به کارگردانی حسین وکیلی و نمایش «گُر (بردین)» به کارگردانی داریوش خدادادی {مشروط به رفع نواقص مورد نظر داوران جشنواره} و در بخش خیابانی نمایش «سیرکوت» به کارگردانی سعید شیرزاد برگزیده و معرفی شدند.

همچنین برگزیدگان جشنواره در بخش‌های مختلف اجراهای صحنه‌ای و خیابانی از سوی هیئت داوران جشنواره معرفی شدند و در آئین اختتامیه مورد تجلیل قرار گرفتند که در ادامه این اسامی را مشاهده می‌کنید:

اسامی برگزیدگان جشنواره تئاتر استانی در بخش خیابانی:

* طراحی بروشور:

مصطفی حسنی برای نمایش «تنم وطنم»

* طراحی لباس:

پریا امینی برای نمایش «آبادی»

* طراحی فضا:

غلامعباس دادور برای نمایش «بلوط و زاگرس»

* موسیقی:

امید یدالهی و عنایت حسینی فرد برای نمایش «بلوط و زاگرس»

* طرح و ایده:

برگزیده: پریا امینی برای نمایش «سیرکوت»

شایسته تقدیر: غلامعباس دادور برای نمایش «بلوط و زاگرس»

* بازیگری زن:

برگزیده: ژاکلین اعتصامی برای نمایش «عروسک جنگی»

شایسته تقدیر: ویدا اردشیری برای نمایش «تنم وطنم»

* بازیگری مرد:

برگزیده: سعید شیرزاد برای نمایش «سیرکوت»

شایسته تقدیر: غلامعباس دادور برای نمایش «بلوط و زاگرس»

* کارگردانی:

سعید شیرزاد برای نمایش «سیرکوت»

اسامی برگزیدگان جشنواره تئاتر استانی در بخش صحنه‌ای:

* پوستر و بروشور:

برگزیده: فرناز کریمی برای نمایش «گُر (بردین)»

شایسته تقدیر: سجاد ترابی فارسانی برای نمایش «شنو جان اشکت..»

* طراحی نور:

برگزیده: کیانوش ابراهیمی برای نمایش «هالو لال، زار می‌زند»

شایسته تقدیر: دانیال کمالی برای نمایش «نِ تار»

* گریم و چهره‌پردازی:

برگزیده: سحر آذرخش برای نمایش «رختشور شاه»

شایسته تقدیر: امیرحسین سمیعی برای نمایش «خاکستر هنوز گرم است»

* موسیقی و آهنگسازی:

برگزیده: مهدی احمدی بنی برای نمایش «گُر (بردین)»

شایسته تقدیر: محمد توکلی زانیانی برای نمایش «رختشور شاه»

* طراحی لباس:

برگزیده: مریم بنی‌طالبی برای نمایش «رختشور شاه»

شایسته تقدیر: مرجان طاهرزاده برای نمایش «زقوم»

* طراحی صحنه:

رتبه نخست: هادی حبیبی برای نمایش «در»

رتبه دوم: پژمان شبانی برای نمایش «زقوم»

رتبه سوم: پریا امینی و سعید شیرزاد برای نمایش «شامگاه بیست و پنج»

* بازیگری زن:

رتبه نخست: آزاده سعیدی برای نمایش «رختشور شاه»

رتبه دوم مشترک: فاطمه امینی برای نمایش «شامگاه بیست و پنج» / زهرا کوهی فایق برای نمایش «رختشور شاه»

رتبه سوم مشترک: مهلا رضایی و حکیمه ایدر برای نمایش «در»

شایسته تقدیر: فتانه عباسی برای نمایش «نِ‌تار»

* بازیگری مرد:

رتبه نخست: داریوش خدادادی برای نمایش «گُر (بردین)»

رتبه دوم: بهزاد ترابیان برای نمایش «رختشور شاه»

رتبه سوم مشترک: آرش منصوری و محمدحسین بیاتی برای نمایش «گُر (بردین)»

شایسته تقدیر: مصطفی رئیسی برای نمایش «خاکستر هنوز گرم است» / سعید صمیمی برای نمایش «رختشور شاه»

* بازیگری نوجوان:

آرش حیدری برای نمایش «گُر (بردین)»

* نمایش‌نامه نویسی:

رتبه نخست: داریوش خدادادی برای نمایش «گُر (بردین)»

رتبه دوم: پریا امینی برای نمایش «شامگاه بیست و پنج»

رتبه سوم: مهدی جعفری فارسانی و مریم سلیمانی بابادی برای نمایش «شنو جان اشکت»

* کارگردانی:

رتبه نخست: حسین وکیلی برای کارگردانی نمایش «در»

رتبه دوم: داریوش خدادادی برای کارگردانی نمایش «گُر (بر

دین)»

رتبه سوم: رضا علوی برای کارگردانی نمایش «رختشورشاه»