برگزیدگان جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری معرفی شدند + اسامی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری و معرفی برگزیدگان جشنواره و راهیافتگان به جشنواره تئاتر فجر شامگاه شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد.
شهرام فرجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در این آئین با قدردانی از دستاندرکاران و هنرمندان این رویداد مهم فرهنگی و هنری، اظهار کرد: هنر تئاتر خوشبختانه سال به سال نمود و جلوه بیشتری پیدا کرده و جایگاه خود را در استان یافته است که امسال نیز از حیث حضور مخاطبان و تماشاگران درخشانتر از گذشته بود.
فرجی با ذکر اینکه مبنای جشنواره سی و هشتم تئاتر استانی در سال آینده معطوف بر حضور عموم است، ادامه داد: مخاطبانی که در این چند روزه برای تماشای نمایشها آمدند نشان دادند که علاقه به تماشای تئاتر در بین مردم ما وجود دارد و باید تقویت شود.
وی تصریح کرد: نمایشهای این جشنواره به اجرای عمومی در مناطق مختلف استان در خواهند آمد تا چراغ تئاتر در طول سال روشن بماند.
دبیر جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهتمام به ساماندهی سالنهای تئاتر استان، افزود: اعتباراتی در این راستا تصویب شده و ادارات شهرستانی از محل بودجه نفت مبالغی را برای تجهیز و تعمیر سالنها تحویل میگیرند تا شاهد رونقبخشی به این فضاها باشیم.
فرجی تئاتر را از تأثیرگذارترین هنرها دانست و گفت: این هنر به مدد ارتباط مستقیم و نزدیک هنرمند با مخاطب عام میتواند تأثیرگذار باشد که باید به مردمیسازی این هنر فاخر بیش از پیش توجه شود.
یادآور میشود، هیئت داوران سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری پس از برگزاری سه روز رقابت میان ۹ اثر صحنهای و پنج اثر خیابانی، سه اثر نمایشی حاضر در این دوره از جشنواره را برای معرفی به دبیرخانه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر برگزید.
در بخش صحنهای و بدون در نظر گرفتن اولویت، نمایش «در» به کارگردانی حسین وکیلی و نمایش «گُر (بردین)» به کارگردانی داریوش خدادادی {مشروط به رفع نواقص مورد نظر داوران جشنواره} و در بخش خیابانی نمایش «سیرکوت» به کارگردانی سعید شیرزاد برگزیده و معرفی شدند.
همچنین برگزیدگان جشنواره در بخشهای مختلف اجراهای صحنهای و خیابانی از سوی هیئت داوران جشنواره معرفی شدند و در آئین اختتامیه مورد تجلیل قرار گرفتند که در ادامه این اسامی را مشاهده میکنید:
اسامی برگزیدگان جشنواره تئاتر استانی در بخش خیابانی:
* طراحی بروشور:
مصطفی حسنی برای نمایش «تنم وطنم»
* طراحی لباس:
پریا امینی برای نمایش «آبادی»
* طراحی فضا:
غلامعباس دادور برای نمایش «بلوط و زاگرس»
* موسیقی:
امید یدالهی و عنایت حسینی فرد برای نمایش «بلوط و زاگرس»
* طرح و ایده:
برگزیده: پریا امینی برای نمایش «سیرکوت»
شایسته تقدیر: غلامعباس دادور برای نمایش «بلوط و زاگرس»
* بازیگری زن:
برگزیده: ژاکلین اعتصامی برای نمایش «عروسک جنگی»
شایسته تقدیر: ویدا اردشیری برای نمایش «تنم وطنم»
* بازیگری مرد:
برگزیده: سعید شیرزاد برای نمایش «سیرکوت»
شایسته تقدیر: غلامعباس دادور برای نمایش «بلوط و زاگرس»
* کارگردانی:
سعید شیرزاد برای نمایش «سیرکوت»
اسامی برگزیدگان جشنواره تئاتر استانی در بخش صحنهای:
* پوستر و بروشور:
برگزیده: فرناز کریمی برای نمایش «گُر (بردین)»
شایسته تقدیر: سجاد ترابی فارسانی برای نمایش «شنو جان اشکت..»
* طراحی نور:
برگزیده: کیانوش ابراهیمی برای نمایش «هالو لال، زار میزند»
شایسته تقدیر: دانیال کمالی برای نمایش «نِ تار»
* گریم و چهرهپردازی:
برگزیده: سحر آذرخش برای نمایش «رختشور شاه»
شایسته تقدیر: امیرحسین سمیعی برای نمایش «خاکستر هنوز گرم است»
* موسیقی و آهنگسازی:
برگزیده: مهدی احمدی بنی برای نمایش «گُر (بردین)»
شایسته تقدیر: محمد توکلی زانیانی برای نمایش «رختشور شاه»
* طراحی لباس:
برگزیده: مریم بنیطالبی برای نمایش «رختشور شاه»
شایسته تقدیر: مرجان طاهرزاده برای نمایش «زقوم»
* طراحی صحنه:
رتبه نخست: هادی حبیبی برای نمایش «در»
رتبه دوم: پژمان شبانی برای نمایش «زقوم»
رتبه سوم: پریا امینی و سعید شیرزاد برای نمایش «شامگاه بیست و پنج»
* بازیگری زن:
رتبه نخست: آزاده سعیدی برای نمایش «رختشور شاه»
رتبه دوم مشترک: فاطمه امینی برای نمایش «شامگاه بیست و پنج» / زهرا کوهی فایق برای نمایش «رختشور شاه»
رتبه سوم مشترک: مهلا رضایی و حکیمه ایدر برای نمایش «در»
شایسته تقدیر: فتانه عباسی برای نمایش «نِتار»
* بازیگری مرد:
رتبه نخست: داریوش خدادادی برای نمایش «گُر (بردین)»
رتبه دوم: بهزاد ترابیان برای نمایش «رختشور شاه»
رتبه سوم مشترک: آرش منصوری و محمدحسین بیاتی برای نمایش «گُر (بردین)»
شایسته تقدیر: مصطفی رئیسی برای نمایش «خاکستر هنوز گرم است» / سعید صمیمی برای نمایش «رختشور شاه»
* بازیگری نوجوان:
آرش حیدری برای نمایش «گُر (بردین)»
* نمایشنامه نویسی:
رتبه نخست: داریوش خدادادی برای نمایش «گُر (بردین)»
رتبه دوم: پریا امینی برای نمایش «شامگاه بیست و پنج»
رتبه سوم: مهدی جعفری فارسانی و مریم سلیمانی بابادی برای نمایش «شنو جان اشکت»
* کارگردانی:
رتبه نخست: حسین وکیلی برای کارگردانی نمایش «در»
رتبه دوم: داریوش خدادادی برای کارگردانی نمایش «گُر (بر
دین)»
رتبه سوم: رضا علوی برای کارگردانی نمایش «رختشورشاه»
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