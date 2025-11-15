به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله مغربی عصر شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان اظهارکرد: اعضای هیئت دوچرخهسواری در راستای استمرار پیمایش هفتگی، ۱۰۰ کیلومتر رکابزنی یکروزه را در مسیری نیمهسنگین، کوهستانی و روستایی در یک صبح دلانگیز پاییزی یادبود شهید حسن اسکندری روستای یخک این شهرستان با چالشهای فنی و استقامتی با موفقیت با پایان رساندند.
رئیس هیئت دوچرخهسواری تربتجام تأکید کرد: چنین برنامههایی نه تنها به گسترش فرهنگ دوچرخهسواری کمک میکند، بلکه آمادگی و روحیه تیمی ورزشکاران شهرستان را به نمایش میگذارد.
وی با اشاره بهاینکه این پیمایش ۱۰۰ کیلومتری که از ساعت ۶:۰۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۶:۰۰ عصر امروز بهطول انجامید، ادامه داد: مسیر ۱۰۰ کیلومتری حرکت رکابزنان از روستای «چشمه گل» آغاز شد و پس از عبور از مناطق کوهستانی «یخک»، «کله مل»، «جباربیک»، «موسیآباد» و «تیمنک»، در نهایت به «تربتجام» منتهی شد.
مغربی با قدردانی از سرپرستی بهرام خالصی و همراهی و توانمندی رکابزنان مجید ابراهیمی، شمسالدین سلجوقی، امامالدین مدرس احمدی، فاروق مسعودیزاده، حسن یعقوبی و نیز پشتیبانان هیأت در این برنامه گروهی، بر لزوم تداوم برنامههای مشابه برای افزایش آمادگی جسمانی و تقویت روحیه ورزشکاری و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در این شهرستان تأکید.
رئیس هیئت دوچرخهسواری تربتجام اضافه کرد: این پیمایش یکروزه ۱۰۰ کیلومتری استقامت و چالشی، تجربهای ارزشمند و خاطرهای درخور ثبت برای جامعه ورزشی تربتجام به جای گذاشت.
نظر شما