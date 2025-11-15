به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طالع ماسوله عصر شنبه در همایش «مدیریت نوین استانداردهای خدمات گردشگری» در آستارا با تأکید بر جایگاه رو به رشد گردشگری در اقتصاد جهانی گفت: امروز صنعت گردشگری به لحاظ سرعت رشد از نفت، پتروشیمی و خودروسازی پیشی گرفته و به رتبه نخست اقتصاد دنیا رسیده است.

وی با انتقاد از وابستگی تاریخی ایران به نفت گفت: صد و سی سال گرفتار طلای سیاه شدیم و اعتماد به نفس ملی را از دست دادیم، مدیران ما به جای مدیران کیفیتی، مدیران نفتی شدند، امروز باید آلترناتیوی پیدا کنیم که همه مردم را در مسیر توسعه همراه کند و آن آلترناتیو گردشگری است.

رئیس بنیاد ملی توسعه و تعالی گردشگری کشور با اشاره به اهمیت رفتار و مهمان‌نوازی مردم در توسعه پایدار صنعت گردشگری گفت: گردشگر تنها یک مشتری نیست، بلکه میهمان است و برکت به همراه دارد، اگر نگاه صرفاً تجاری به گردشگر داشته باشیم، آینده این صنعت و نسل‌های بعدی را به خطر انداخته‌ایم.

وی با یادآوری هشدارهای دیرینه کارشناسانی همچون پروفسور کردوانی درباره خشکسالی افزود: پنجاه سال پیش بارها هشدار داده شد که ایران در معرض خشکسالی است، اما توجهی نشد، امروز پیامدهای آن را در روستاها و شهرها می‌بینیم که اگر طبیعت و منابع آب را تخریب کنیم، گردشگری نیز از بین خواهد رفت.

طالع ماسوله با اشاره به تجربه ماسوله در بازسازی و تبدیل به قطب گردشگری گفت: از سال ۱۳۷۶ پروژه بازسازی ماسوله آغاز شد، در آن زمان بیش از ۴۸۰ خانه سنتی فرو ریخته بود، اما با مشارکت مردم و حمایت دولت توانستیم این میراث را احیا کنیم و امروز ماسوله سالانه بیش از پنج میلیون و دویست هزار گردشگر دارد و به یکی از پنج روستای برتر کشور در اقتصاد گردشگری تبدیل شده است.

وی با انتقاد از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و ویلاسازی در روستاها تأکید کرد: توریست برای دیدن طبیعت و فرهنگ اصیل ایران می‌آید، نه برای ویلا و چهاردیواری‌های تکراری لذا توسعه باید بر پایه حفظ محیط زیست و معماری سنتی باشد که اگر روستاها هویت خود را از دست بدهند، جذابیت گردشگری نیز نابود می‌شود.

رئیس بنیاد ملی توسعه گردشگری همچنین به تجربه کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: فرانسه با جمعیت ۵۵ میلیون نفر سالانه ۹۵ میلیون گردشگر جذب می‌کند و درآمدی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار از صنایع دستی و محلی دارد. این نشان می‌دهد که گردشگری می‌تواند ستون اقتصاد ملی باشد، به شرط آنکه از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی به‌درستی استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امنیت ایران گفت: بر اساس آمارهای بین‌المللی، ۹۲ درصد گردشگران خارجی که به ایران سفر کرده‌اند، امنیت کشور را بالاتر از بسیاری از کشورهای اروپایی دانسته‌اند. این سرمایه بزرگی است که باید با مهمان‌نوازی و مدیریت درست از آن بهره ببریم.

طالع ماسوله با اشاره به موقعیت ویژه آستارا در اقتصاد گیلان اظهار داشت: آستارا گلوگاه اقتصاد استان است و ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی آن می‌تواند ایران را در جایگاه نخست گردشگری منطقه قرار دهد. اگر این ظرفیت‌ها حفظ نشود، آینده اقتصادی و فرهنگی کشور آسیب خواهد دید.

وی افزود: آستارا می‌تواند الگوی توسعه پایدار گردشگری در ایران باشد؛ شهری که با تاریخ، فرهنگ و مقاومت مردمی‌اش، ظرفیت آن را دارد که هم اقتصاد گیلان را رونق دهد و هم هویت ملی را تقویت کند.

رئیس بنیاد ملی توسعه گردشگری در پایان با تأکید بر نقش روستاها در توسعه پایدار گردشگری خاطرنشان کرد: روستا باید مادر و پناهگاه باشد؛ هم برای مردم و هم برای طبیعت. اگر روستاها را تخریب کنیم، نه تنها فرهنگ اصیل خود را از دست می‌دهیم، بلکه آینده اقتصادی فرزندانمان را نیز نابود می‌کنیم.