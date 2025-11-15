تسلیت وزیر کشور به تولیت آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اسکندر مؤمنی به حجتالاسلام والمسلمین احمد مروی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ احمد مروی تولیت محترم آستان قدس رضوی
درگذشت بانوی مؤمنه و مکرمه، همشیره بزرگوارتان را به محضر حضرتعالی، خاندان محترم و همه بستگان داغدار تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه سعیده، غفران و رحمت واسعه الهی و همجواری با حضرت صدیقه طاهره (س) و برای جنابعالی و سایر بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت میکنم.
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