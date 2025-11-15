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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳

تسلیت وزیر کشور به تولیت آستان قدس رضوی

تسلیت وزیر کشور به تولیت آستان قدس رضوی

وزیر کشور درگذشت خواهر تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اسکندر مؤمنی به حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ احمد مروی تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت بانوی مؤمنه و مکرمه، همشیره بزرگوارتان را به محضر حضرتعالی، خاندان محترم و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه سعیده، غفران و رحمت واسعه الهی و همجواری با حضرت صدیقه طاهره (س) و برای جناب‌عالی و سایر بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 6657111

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