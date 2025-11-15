تسلیت وزیر کشور به تولیت آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اسکندر مؤمنی به حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ احمد مروی تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت بانوی مؤمنه و مکرمه، همشیره بزرگوارتان را به محضر حضرتعالی، خاندان محترم و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه سعیده، غفران و رحمت واسعه الهی و همجواری با حضرت صدیقه طاهره (س) و برای جناب‌عالی و سایر بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت می‌کنم.