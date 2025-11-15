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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱

هادی ساعی: با شهامت به این جوانان میدان دادیم

هادی ساعی: با شهامت به این جوانان میدان دادیم

رئیس فدراسیون تکواندو با تمجید از عملکرد جوانان این رشته در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی گفت: با شهامت به این جوانان میدان دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو در پایان روز نخست رقابت های تکواندو در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض گفت: آوردن چنین تیم جوانی به این رقابت ها جسارت خاصی می خواست و خدا را شکر بچه های جوان ما خیلی خوب کارکردن. قهرمان جهان رو بردند و با حریفان بزرگی مبارزه کردند. امروز یک مدال طلا و دو برنز کسب کردیم و به همه تبریک می گویم.

وی افزود: اینجا میدان بزرگی است، درست است که بازی های همبستگی کشورهای اسلامی است اما کشورهای بزرگی اینجا هستند که قهرمان المپیک و جهان را با خود آورده اند. به خصوص این دوره که رقابت های دشواری است چرت که همه تیم ها با نفرات اصلی خود آمده اند.

ساعی خاطرنشان کرد: نتیجه بچه ها خیلی خوب بود و امیدوارم در روزهای آتی اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: ما مسابقات جهانی زیر ٢١ سال جهان را پیش رو داریم و آنجا هم با تیم جوان و متفاوت شرکت خواهیم کرد. هم در بخش خانم ها و آقایان و هم کادر.

کد مطلب 6657123

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