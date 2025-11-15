پایان کار تکواندو در روز نخست با یک طلا و دو مدال برنز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو در ششمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض دوره از امروز شنبه ۲۴ آبان ماه با حضور ۱۴۴ تکواندوکار از ۳۷ کشور در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» در اوزان ۴۶- و ۵۷- کیلوگرم زنان و ۵۴- و ۷۴- کیلوگرم مردان پیگیری شد که ساینا کریمی، هستی محمدی، امیرمحمد نصیر احمدی و علی خوش روش نمایندگان ایران بودند.

در پایان روز نخست، ساینا کریمی موفق به کسب مدال ارزشمند طلا شد؛ هستی محمدی و علی خوش روش نیز توانستند با برتری برابر رقبا دو نشان برنز تصاحب کنند.

ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم

وی دور نخست به دیدار «پوگانتسووا» از قزاقستان رفت و دو بر صفر پیروز شد؛ سپس در مرحله یک چهارم برابر «امینه گوگباکان» از ترکیه، دارند مدال طلای قهرمانی جهان چین به روی شیاپ چانگ رفت و در دیداری تماشایی و حساب شده موفق شد دو بر صفر به برتری دست یابد و راهی دور نیمه نهایی شود. او در این مرحله مقابل «ذکری اساکا» از نیجر دیدار کرد که در این دیدار هم دو بر صفر پیروز و راهی فینال شد. کریمی در دیدار نهایی برابر «اکبرووا» از جمهوری آذربایجان پیکار کرد و توانست دو بر صفر پیروز شود و نشان ارزشمند طلا را به دست بیاورد.

هستی محمدی در وزن ۵۷- کیلوگرم

وی ابتدا با «بکمورزوا» از قرقیرستان مبارزه کرد و در دیداری یک طرفه به برتری دست یافت؛ وی سپس در دور یک چهارم به مصاف «کبرا ایلگون» تکواندوکار سرشناس و قهرمان المپیک، جهان و گرندپری از ترکیه رفت و با وجود ارائه نمایشی خوب برابر قهرمان المپیک و جهان دو بر یک باخت و به رپه شارژ رفت. محمدی در دیدار رده بندی مقابل «مدینه میرزابالووا» دارنده برنز یونیورسیاد آلمان مبارزه کرد و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی دست یافت و نشان برنز را از آن خود کرد.

علی خوش روش در وزن ۷۴- کیلوگرم

در مبارزه نخست برابر «محمد الحوتی» از بحرین رفت و دو بر صفر به پیروزی دست یافت. نماینده کشورمان دور بعد با «نجم الدین قاسیم خوجیف» از ازبکستان و دارنده مدال طلای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ ووشی دیدار کرد و با وجود ارائه نمایشی خوب دو بر یک باخت و با حضور حریف در فینال به دیدار رده بندی رفت. خوش روش در دیدار رده بندی مقابل «جواد آقایف» از جمهوری آذربایجان و دارنده برنز قهرمانی جهان مکزیک پیکار کرد و در دیداری تماشایی دو بر صفر به برتری دست یافت و نشان برنز را بر گردن آویخت.

امیر محمد نصیراحمدی در وزن ۵۴- کیلوگرم

وی در اولین مبارزه به دیدار «المشرف» نماینده کشور میزبان رفت و دو بر یک باخت اما پس از حضور حریف در فینال، نصیر احمدی در مبارزه رده بندی برابر «دنیز داگدلن» از ترکیه به روی شیاپ چانگ رفت که باخت دو بر صفر برابر حریف از دور رقابت ها کنار رفت.