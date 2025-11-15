 چهار نماینده تکواندو ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابت های تکواندو در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض ۲۰۲۵ روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» در اوزان اوزان ۵۱- و ۷۰- کیلوگرم زنان و ۶۰- و ۸۲- کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که روژان گودرزی، یلدا ولی نژاد، علی اصغر علیمرادیان و امیررضا صادقیان نمایندگان ایران هستند.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، در وزن ۵۱- کیلوگرم بانوان روژان گودرزی دور نخست ابتدا برابر «شایلوبکووا» از قرقیزستان مبارزه می کند و در صورت برتری برابر حریف نقابل «آکگول» از ترکیه به میدان خواهد رفت. حریف ترکیه ای اخیرا در قهرمانی جهان ووشی ۲۰۲۵ موفق به کسب نشان نقره شد و طلای قهرمانی نوجوانان اروپا نیز در ویترین افتخاراتش دیده می شود.

در وزن ۷۰- کیلوگرم یلدا ولی نژاد نماینده کشورمان دور نخست استراحت می کند و سپس مقابل «جنپر» از ترکیه دیدار خواهد کرد. در سمت جدول ولی نژاد نمایندگانی از نیجریه، موریتانی و موزامبیک حضور دارند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی اصغر علی مرادیان دور نخست برابر «بل» از چاد به روی شیاپ چانگ می رود. وی در صورت برتری مقابل برنده دیدار ترکیه و ساحل عاج پیکار خواهد کرد. کاپلان از ترکیه مدال طلای قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد.

امیررضا صادقیان در وزن ۸۲- کیلوگرم دور نخست برابر «کلیچ» از ترکیه رو به رو می شود و اگر به برتری دست یابد مقابل نماینده بورکینافاسو باید به میدان برود. در پایین جدول صادقیان، «صالح الشراباتی» نایب قهرمان المپیک توکیو و دارنده نشان در بازی های آسیایی و گرندپری نیز حضور دارد.