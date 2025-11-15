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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

 چهار نماینده تکواندو ایران رقبای خود را شناختند

 چهار نماینده تکواندو ایران رقبای خود را شناختند

در روز دوم رقابت‌های تکواندو در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی چهار تکواندوکار کشورمان به دیدار با رقبای خود خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابت های تکواندو در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض ۲۰۲۵ روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه در سالن «شاهزاده فهد بن فیصل» در اوزان اوزان ۵۱- و ۷۰- کیلوگرم زنان و ۶۰- و ۸۲- کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که روژان گودرزی، یلدا ولی نژاد، علی اصغر علیمرادیان و امیررضا صادقیان نمایندگان ایران هستند.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، در وزن ۵۱- کیلوگرم بانوان روژان گودرزی دور نخست ابتدا برابر «شایلوبکووا» از قرقیزستان مبارزه می کند و در صورت برتری برابر حریف نقابل «آکگول» از ترکیه به میدان خواهد رفت. حریف ترکیه ای اخیرا در قهرمانی جهان ووشی ۲۰۲۵ موفق به کسب نشان نقره شد و طلای قهرمانی نوجوانان اروپا نیز در ویترین افتخاراتش دیده می شود.

در وزن ۷۰- کیلوگرم یلدا ولی نژاد نماینده کشورمان دور نخست استراحت می کند و سپس مقابل «جنپر» از ترکیه دیدار خواهد کرد. در سمت جدول ولی نژاد نمایندگانی از نیجریه، موریتانی و موزامبیک حضور دارند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی اصغر علی مرادیان دور نخست برابر «بل» از چاد به روی شیاپ چانگ می رود. وی در صورت برتری مقابل برنده دیدار ترکیه و ساحل عاج پیکار خواهد کرد. کاپلان از ترکیه مدال طلای قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد.

امیررضا صادقیان در وزن ۸۲- کیلوگرم دور نخست برابر «کلیچ» از ترکیه رو به رو می شود و اگر به برتری دست یابد مقابل نماینده بورکینافاسو باید به میدان برود. در پایین جدول صادقیان، «صالح الشراباتی» نایب قهرمان المپیک توکیو و دارنده نشان در بازی های آسیایی و گرندپری نیز حضور دارد.

کد مطلب 6656904

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      همه کشورها با بهترین نفرات خود اومدن هادی ساعی با تصمییم غلطش تیم سوم رو فرستاده

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