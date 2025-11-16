حزب الله: دولت لبنان به ۴ اولویت اصلی خود بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، حسن عزالدین عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، خواستار بازگرداندن اولویت سیاسی در لبنان به سمت مقابله با اشغالگری و پایبندی کامل به مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ شد.

عزالدین در دیدار با یک هیئت فلسطینی بر ضرورت این نکته تأکید کرد که دولت لبنان باید اولویت‌ها را به مسیر اولیه خود بازگرداند، که این اولویت‌ها عبارتند از: وادار کردن دشمن به آتش‌بس، توقف اقدامات خصمانه، عقب‌نشینی از نقاطی که در داخل سرزمین لبنان اشغال کرده است و آزادی اسرا.

وی تأکید کرد که این مفاد مندرجات قطعنامه ۱۷۰۱ مورد توافق هستند که دشمن با چراغ سبز حامی آمریکایی خود از ضوابط آن سرپیچی می‌کند.

این عضو ارشد حزب الله لبنان منطقه را در حال تجربه درگیری‌های مستمر با محوریت مسئله فلسطین دانست و افزود: در پروژه آمریکایی که منطقه ما را هدف قرار داده است، اسرائیل یک ابزار است، نه برعکس؛ هدف از این پروژه نیز تسلط بر ثروت‌های منطقه، نفت و تمدن آن و گذرگاه‌های آبی آن» است.

عزالدین در جریان استقبال از هیئتی از «جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین» گفت که دشمن «با وجود برتری تکنولوژیکی خود، هیچ نبردی را قاطعانه به پایان نرسانده است».

وی افزود که پیروزی همزمان به سلاح و اراده نیاز دارد، که مقاومت آن را داراست، در حالی که دشمن فاقد آن است».

نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: آمریکا منطق قدرت را دارد، اما نمی‌تواند با ظلم حکومت کند، زیرا حکومت با عدالت پایدار می‌ماند نه با ستم، و به همین دلیل این مسئله باقی و مستمر است.

در طول این دیدار، یوسف احمد، مسئول جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در لبنان، از مواضع نماینده عزالدین قدردانی کرد و گفت که این دیدار در چارچوب ارتباط با مقاومت در لبنان پس از تمام حمایت‌ها، پشتیبانی‌ها و فداکاری‌های بزرگی که برای مسئله فلسطین و مردم فلسطین ارائه کرده و همچنان ارائه می‌دهد، صورت می‌گیرد.

وی بر وحدت صفوف در برابر تجاوز تأکید کرد و افزود که این دیدار برای تأکید بر وحدت موضع بین تمام نیروهای مقاومت در مواجهه با پروژه صهیونیستی است.