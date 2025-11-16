فراشی:۶۶ کیلو تریاک در نائین کشف شد

سرهنگ مهرداد فراشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: مأموران یگان تکاوری مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت نائین حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و بلافاصله برای توقیف آن وارد عمل شدند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودرو، ۶۶ کیلو و ۸۹۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به‌صورت ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد: راننده خودرو که از سوداگران مرگ است در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ فراشی در پایان تأکید کرد: مأموران پلیس استان اصفهان با قاطعیت و اشراف اطلاعاتی کامل، اجازه فعالیت به سوداگران مرگ نخواهند داد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جدیت ادامه دارد.