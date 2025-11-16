مکرم:جشنواره رسانه ای بانوان «حریم رسالت» در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مکرم ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران اظهار کرد: زن، خودباوری، ایستادگی و اثربخشی اجتماعی در تمدن‌سازی اسلامی، مقاومت، شجاعت و ایستادگی زن تمدن‌ساز، روایت‌سازی زن در نبرد ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونی، زنان،، اشتغال زایی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای تولید بخش‌هایی از محور این جشنواره است.

وی حجاب، عفاف و پوشش در گفتمان انقلاب اسلامی و هویت زن مسلمان، زن و رسانه؛ تبیین جایگاه بانوان در غرب و اسلام، اولویت‌ها، الزامات و بایدهای فردی و اجتماعی زن مسلمان ایران، روایت حضور زن موفق در ایران و جهان اسلام، نقش زن در تحکیم بنیان خانواده، چالش‌های جمعیتی و فرزند آوری و زن جامعه‌ساز، زندگی شهری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی از دیگر محورهای این جشنواره عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه جایزه ویژه معصومه از بخش‌های ویژه این جشنواره است، گفت: علاقمندان در قالب‌های کلیپ، گزارش ویدئویی، موشن گرافیک، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه، تیتر می‌توانند آثار خود را تا یک آذرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مسئول سازمان بسیج رسانه آذربایجان‌غربی در ادامه از آمادگی تیم رسانه‌ای استان برای جریان‌سازی و روایت امید در جام رسانه امید در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه امسال در تهران خبر داد و گفت: جام رسانه امید فرصتی برای جریان‌سازی و روایت امید استان ماست که ۲۷ و ۲۸ آبان ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

وی «امیدآفرینی» را محور اصلی ورود استان به این رویداد اعلام و اضافه کرد: بخشی از برنامه‌ریزی‌ها بر تولید آثاری با محور روایت پیشرفت، فعالیت‌های جهادی، ظرفیت‌های اقتصادی و دستاوردهای انسانی و فرهنگی استان متمرکز شده است.