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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

مکرم:جشنواره رسانه ای بانوان «حریم رسالت» در ارومیه برگزار می شود

مکرم:جشنواره رسانه ای بانوان «حریم رسالت» در ارومیه برگزار می شود

ارومیه - رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی از برگزاری جشنواره رسانه ای بانوان حریم رسالت در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مکرم ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران اظهار کرد: زن، خودباوری، ایستادگی و اثربخشی اجتماعی در تمدن‌سازی اسلامی، مقاومت، شجاعت و ایستادگی زن تمدن‌ساز، روایت‌سازی زن در نبرد ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونی، زنان،، اشتغال زایی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای تولید بخش‌هایی از محور  این جشنواره است.

وی حجاب، عفاف و پوشش در گفتمان انقلاب اسلامی و هویت زن مسلمان، زن و رسانه؛ تبیین جایگاه بانوان در غرب و اسلام، اولویت‌ها، الزامات و بایدهای فردی و اجتماعی زن مسلمان ایران، روایت حضور زن موفق در ایران و جهان اسلام، نقش زن در تحکیم بنیان خانواده، چالش‌های جمعیتی و فرزند آوری و زن جامعه‌ساز، زندگی شهری و سبک زندگی اسلامی-ایرانی از دیگر محورهای این جشنواره عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه جایزه ویژه معصومه از بخش‌های ویژه این جشنواره است، گفت: علاقمندان در قالب‌های کلیپ، گزارش ویدئویی، موشن گرافیک، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه، تیتر می‌توانند آثار خود را تا یک آذرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مسئول سازمان بسیج رسانه آذربایجان‌غربی در ادامه از آمادگی تیم رسانه‌ای استان برای جریان‌سازی و روایت امید در جام رسانه امید در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه امسال در تهران خبر داد و گفت: جام رسانه امید فرصتی برای جریان‌سازی و روایت امید استان ماست که ۲۷ و ۲۸ آبان ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

وی «امیدآفرینی» را محور اصلی ورود استان به این رویداد اعلام و اضافه کرد: بخشی از برنامه‌ریزی‌ها بر تولید آثاری با محور روایت پیشرفت، فعالیت‌های جهادی، ظرفیت‌های اقتصادی و دستاوردهای انسانی و فرهنگی استان متمرکز شده است.

کد مطلب 6658066

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