بیانیه جنبش حماس در مورد لیست اسرای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای اعلام کرد: در چارچوب توافق آتشبس و تبادل اسرا و بعد از گذشت بیش از یک ماه ارتباط مستمر از طریق واسطهها، مقاومت فلسطین فهرستی شامل ۱۴۶۸ اسم از اسرای نوار غزه را دریافت کرد و بعد از بررسی صحت اسامی آن با مراجع ذیصلاح، صحت تمامی اسامی به جز ۱۱ اسم را که تحقیقات درباره آنها ادامه دارد، تأیید کرده است.
حماس تأکید کرد: موانع متعددی به دلیل کارشکنی، تعلل و دستکاری رژیم اشغالگر در شماری از اسامی ایجاد شد که باعث شد این فهرست در طول دور گذشته صادر نشود اما به دنبال تلاشهای گسترده برای تأیید این فهرست، «دفتر اطلاعرسانی اسرا» تصمیم گرفت این فهرست را از طریق کانالهای رسمی خود منتشر کند.
در این بیانیه آمده است: مسئولیت کامل جان تمامی اسرا و بازداشت شدگان و همچنین مسئولیت هرگونه دستکاری یا ایجاد اخلال در فهرست متوجه رژیم اشغالگر صهیونیستی خواهد بود.
این جنبش بیان کرد: رژیم اشغالگر همچنان نامها و تعداد دیگری از اسرا را در زندانها و بازداشتگاههای خود بهزور پنهان کرده و از افشای آنها خودداری میکند اما با وجود این، تلاشها برای کشف سرنوشت آنها به صورت شبانهروزی ادامه دارد.
حماس در پایان این بیانیه از کشورهای میانجی درخواست کرد، بر رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا اسامی تمامی اسرا و بازداشتشدگان را افشا و حقوق بهداشتی و انسانی آنها را تضمین و نقضهای فاحش قوانین و موازین بینالمللی توسط این رژیم را متوقف کند.
