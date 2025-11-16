مرادی: مردم جزیره قشم گاها تا ۴۰ روز فاقد آب شرب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی شامگاه یکشنبه در نشست با جمعی از اصحاب رسانه استان با بیان اینکه رسالت نمایندگی بدون ارتباط با مردم ناقص است، اظهار کرد: از ابتدای ورودم به مجلس، تلاش کردم ارتباط مستمر میان مردم، دفتر ارتباطات و شخص نماینده برقرار باشد و خوشحالم که این وعده تا امروز پیگیری شده است.

مرادی با اشاره به برنامه هفتگی کاری نمایندگان در مجلس گفت: در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه صبح تا ظهر صحن علنی داریم و بعد از ظهر نیز کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی برگزار می‌شود. چهارشنبه صبح صحن علنی و از بعد از ظهر نیز اختیار نمایندگان است که معمولاً برای حضور در حوزه انتخابیه استفاده می‌کنم.

وی افزود: همواره تلاش کرده‌ام چهارشنبه عصر به حوزه انتخابیه بازگردم و پنجشنبه و جمعه را به سرکشی شهرستان‌ها و دیدار با مردم اختصاص دهم. روز شنبه نیز معمولاً برای پیگیری امور ملی و استانی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است.

نماینده مردم بندرعباس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان استان، احداث بیمارستان‌های جدید را از مهم‌ترین دستاوردهای این سال‌ها عنوان کرد و گفت: بیمارستان کودکان با اضافه شدن ۱۱۲ تخت بیمارستانی، یکی از اقدامات بسیار ارزشمند برای مردم بود که با همراهی خیرین سلامت و تلاش مرحوم مرادی‌نسب و همچنین سیدعبدالله هاشمی در هیئت‌مدیره این مجموعه به ثمر رسید.

مرادی همچنین از پیشرفت بالای پروژه‌های بزرگ درمانی استان خبر داد و اظهار داشت: بیمارستان بندرعباس اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی نیز در همین حدود پیشرفت داشته و به مراحل پایانی رسیده است.

وی تأکید کرد: در کنار پروژه‌های کلان، رسیدگی به مشکلات روستاها و نیازهای فوری مردم نیز پیگیری می‌شود و تلاش می‌کنیم هیچ مطالبه‌ای بدون پاسخ نماند.

مرادی در پایان گفت: با وجود برخی نگاه‌ها که معتقدند نماینده نباید وارد امور اجرایی شود، ما وظیفه خود می‌دانیم که علاوه بر فعالیت کلان، در رفع مشکلات روزمره مردم نیز همراه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برخی از روستاهای قشم تا ۴۰ روز آب شرب ندارند و مجبور هستند آب را با قیمت آزاد بخرند.

احمد مرادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در حوزه زیرساخت‌های ورزشی، آموزشی، درمانی و خدمات روستایی در حال پیگیری است، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات از جمله ناترازی برق، کمبود فضاهای ورزشی، کمبود امکانات درمانی در روستاها و نبود زیرساخت در دادگاه‌های روستایی همچنان نیازمند توجه جدی است و این موضوعات ذهن مسئولان را درگیر کرده است.

وی با اشاره به سال‌ها مطالبه مردم رویدر درباره ایجاد راه ورودی این منطقه افزود: بعد از سال‌ها معطلی و نبود منابع، با پیگیری‌های مستمر این پروژه به مرحله اجرا رسید و امروز مردم ثمره آن را می‌بینند.

مرادی ادامه داد: پروژه‌های مختلف راه‌سازی در بندرخمیر، قشم و سایر شهرستان‌ها نیز بر همین مبنا دنبال شده و بخشی از آنها آماده افتتاح است.

نماینده مردم هرمزگان با اشاره به مشکلات بیماران دیالیزی در استان گفت: متأسفانه در گذشته برخی دستگاه‌های ایرانی استاندارد لازم را نداشتند و باعث آسیب بیماران می‌شد. به همین دلیل ۳۵ دستگاه پیشرفته دیالیز تأمین شد و طبق گزارش استاندار هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی، ۸۵ دستگاه دیگر نیز در مسیر تأمین قرار دارد. همچنین نیازهای حوزه اورژانس و آمبولانس‌ها نیز در حال برطرف شدن است.

مرادی خط لوله گازرسانی به مناطق سردسیری حاجی‌آباد، فارغان و احمدی را یکی دیگر از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: با وجود اینکه در برنامه دولت نبود، با پیگیری‌های فراوان بیش از ۱,۱۵۰ میلیارد تومان برای گازرسانی این مناطق مصوب شد.

وی با بیان اینکه در مدت نمایندگی خود بیش از ۱۰۰ پروژه مهم و زمین‌مانده را احصا کرده است، افزود: بخشی از این پروژه‌ها به سرانجام رسیده و برخی نیز در آستانه تکمیل هستند؛ از جمله زیرگذر روستای سرخون که هشت سال برای تحقق آن دوندگی شد.

مرادی با تأکید بر لزوم اخلاق‌مداری و پرهیز از موازی‌کاری میان مسئولان محلی گفت: اگر مسئولی کاری را دنبال می‌کند باید اجازه دهیم آن کار به نتیجه برسد و نباید خود را سوار بر پروژه دیگری کنیم. تقسیم مسئولیت و مطالبه‌گری منسجم اصل مهمی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات آب در جزیره قشم اظهار کرد: مردم قشم نباید هر ۴۰ روز یک‌بار با بحران آب مواجه باشند. این موضوع از مطالبات جدی ماست و نیازمند همراهی تمامی مسئولان است؛ چرا که پذیرفته نیست دور تا دور جزیره را آب گرفته باشد و آن‌ها مجبور باشند آب را به قیمت آزاد خریداری کنند.

نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های اخیر با پیگیری‌های گسترده، سهم بالاتری از درآمد بنگاه‌های اقتصادی مستقر در استان، در هرمزگان هزینه شد؛ رقمی که تنها در بخش ارزش افزوده آن بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: سهم مردم از آلایندگی صنایع غرب بندرعباس نیز باید احقاق شود و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری است.

مرادی با تأکید بر تلاش برای حضور مستمر در مجلس و حوزه انتخابیه گفت: در طول این سال‌ها سعی کرده ام حتی یک ثانیه تأخیر در مجلس نداشته باشم و امروز با افتخار در میان ۱۰ الی ۱۵ نماینده منظم و فعال مجلس قرار دارم.

وی با قدردانی از خبرنگاران و رسانه‌ها، آنان را «ناظر دائمی عملکرد مسئولان» دانست و گفت: رسانه‌ها باید مشکلات مردم را دقیق و با مطالعه منتقل کنند تا هیچ وعده‌ای بدون نظارت باقی نماند.