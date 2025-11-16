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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر شهیدان معینی نجف آبادی

تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر شهیدان معینی نجف آبادی

رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی را به خانواده گرامی ایشان و مردم شهید پرور استان اصفهان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام، قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی تصریح کرد: این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد و نام و یادی نیک از خود برجا گذاشت. بی تردید، مقام چنین مادران فداکاری در فرهنگ دینی و ملی ما همواره بلندمرتبه و الهام بخش خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاجیه خانم فاطمه حیدری نجف آبادی مادر بزرگوار شهیدان والامقام، قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی را به خانواده گرامی ایشان و مردم شهید پرور استان اصفهان تسلیت عرض می‌کنم. این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد و نام و یادی نیک از خود برجا گذاشت بی تردید، مقام چنین مادران فداکاری در فرهنگ دینی و ملی ما همواره بلندمرتبه و الهام بخش خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مادر مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی طلب می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6658223
حسین کشتکار

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