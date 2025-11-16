فرماندار پاوه: نظارت مستمر شرط ثبات بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان پاوه عصر یکشنبه به ریاست فرماندار برگزار شد و در آن بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی، اصناف و نهادهای نظارتی برای کنترل بازار و مقابله با چالشهای اقتصادی تأکید شد.
فرماندار پاوه در این جلسه شرایط موجود کشور را «جنگ اقتصادی تمامعیار» توصیف کرد و گفت: تحریمها نهتنها تولید، بلکه تأمین کالاهای اساسی و دارویی را هدف قرار دادهاند و هدف دشمن، تحت فشار قرار دادن معیشت مردم است.
او افزود: مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، کنترل کمبود اقلام ضروری و پیشبینیپذیر کردن بازار از اولویتهای اساسی همه نهادها باید باشد.
وی با انتقاد از برخی ناهماهنگیها در اجرای مصوبات و فعالیتهای مشترک دستگاهها، بر تشکیل منظم کارگروههای تخصصی و مشارکت فعال اتاق اصناف در اجرای برنامههای تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: مصوبات ستاد نباید صرفاً در حد صورتجلسه باقی بماند، بلکه باید به اقدام میدانی منجر شود.
الماسی با بیان اینکه در شرایط فعلی کوچکترین تعلل در نظارت میتواند به نارضایتی عمومی و فرصت سوءاستفاده دشمنان منجر شود، بر لزوم افزایش بازرسیهای میدانی و غافلگیرانه و دریافت گزارشهای مردمی از طریق سامانههای نظارتی تأکید کرد.
وی یکی از مشکلات اصلی شهرستان را نبود زیرساختهای لازم برای مدیریت توزیع دانست و افزود: ایجاد میدان میوه و ترهبار، مرکز دام و سامانههای شفاف قیمت از مطالبات جدی مردم است و باید هرچه سریعتر عملیاتی شود. این زیرساختها برای شهری مرزی و گردشگر پذیر همچون پاوه ضروری است.
فرماندار پاوه با اشاره به اهمیت عدالت در سهمیهبندی شهرستانها گفت: توزیع کالا باید بر اساس جمعیت و شرایط فصلی مدیریت شود. افزایش مقطعی جمعیت در فصل گردشگری فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند و مدیریت ذخایر باید بهگونهای باشد که مانع از بحرانهای ناگهانی شود.
الماسی در پایان تأکید کرد: نظارت مؤثر باید پیوسته، هوشمند و بازدارنده باشد و در عین احترام به حقوق اصناف، دستگاههای نظارتی و قضائی موظفاند با متخلفان بهطور قاطع برخورد کنند تا امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه حفظ شود.
