یوسف پور: ۲ بالگرد برای اطفای حریق در منطقه الیت فعال‌ هستند

یحیی یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سختی عملیات مهار اطفای حریق در الیت اظهار کرد: ما حدود ۷۲ ساعت است در منطقه مستقر هستیم و شرایط جغرافیایی بسیار دشوار است و بخش‌هایی که درگیر آتش هستند صددرصد صعب‌العبور است و همین موضوع عملیات نیروهای انسانی را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون دو بالگرد در حال انجام پروازهای امدادی هستند، گفت: شرایط جوی چندان مساعد نیست اما امیدواریم با تلاش نیروهای مستقر در ارتفاعات و هماهنگی کامل دستگاه‌ها، روند اطفای حریق سرعت بگیرد.

یوسف‌پور همچنین اعلام کرد: افرادی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند و تمایل به کمک دارند، می‌توانند با هماهنگی ستاد بحران در منطقه حضور یابند تا اقدامات سامان‌مند و ایمن صورت گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: از همه نیروهای عملیاتی و مردمی برای حضور داوطلبانه و خالصانه در مهار آتش‌سوزی قدردانی می‌کنم.