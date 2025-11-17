  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

یوسف پور: ۲ بالگرد برای اطفای حریق در منطقه الیت فعال‌ هستند

یوسف پور: ۲ بالگرد برای اطفای حریق در منطقه الیت فعال‌ هستند

چالوس - فرماندار چالوس با بیان اینکه آتش‌سوزی جنگل‌های روستای الیت وارد سومین شبانه‌روز شده است، گفت: دو فروند بالگرد در منطقه مستقر شده و عملیات اطفا ادامه دارد.

یحیی یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سختی عملیات مهار اطفای حریق در الیت اظهار کرد: ما حدود ۷۲ ساعت است در منطقه مستقر هستیم و شرایط جغرافیایی بسیار دشوار است و بخش‌هایی که درگیر آتش هستند صددرصد صعب‌العبور است و همین موضوع عملیات نیروهای انسانی را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون دو بالگرد در حال انجام پروازهای امدادی هستند، گفت: شرایط جوی چندان مساعد نیست اما امیدواریم با تلاش نیروهای مستقر در ارتفاعات و هماهنگی کامل دستگاه‌ها، روند اطفای حریق سرعت بگیرد.

یوسف‌پور همچنین اعلام کرد: افرادی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند و تمایل به کمک دارند، می‌توانند با هماهنگی ستاد بحران در منطقه حضور یابند تا اقدامات سامان‌مند و ایمن صورت گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: از همه نیروهای عملیاتی و مردمی برای حضور داوطلبانه و خالصانه در مهار آتش‌سوزی قدردانی می‌کنم.

کد خبر 6659381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها