تصادف زنجیره‌ای در جاده «بوشهر - گناوه» ۴ مصدوم داشت

بوشهر- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر از تصادف خودرو ایسوزو با سه خودرو سواری در جاده بوشهر به گناوه با ۴ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی‌نیا دوشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد خودرو ایسوزو با سه خودرو سواری در کیلومتر ۱۱ جاده بوشهر به گناوه، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام - شهرستان بوشهر به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۴ مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در محل و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان خلیج فارس بوشهر انتقال داده شد.

