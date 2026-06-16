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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۲

تصادف در محور بوشهر به گناوه ۳ مصدوم و یک فوتی داشت

تصادف در محور بوشهر به گناوه ۳ مصدوم و یک فوتی داشت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: برخورد سواری سورن و پراید در کیلومتر ۴۰ محور بوشهر به گناوه سه مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات مبنی بر برخورد یک دستگاه خودرو سواری سورن با خودرو سواری پراید در کیلومتر ۴۰ محور بوشهر به گناوه (جاده ساحلی) بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده ای حسن نظام به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه سه مصدوم و یک نفر فوتی به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و تثبیت حادثه، اقدام به اطفا حریق کرده و مصدومین توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای خلیج فارس منتقل شدند.

کد مطلب 6862641

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